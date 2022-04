Ballerina, le spin-off de John Wick, annonce Ana de Armas comme protagoniste

S’il n’y a pas d’imprévus durant ces mois à venir, il reste moins d’un an avant la première de John Wick 4. Le film avec Keanu Reeves nous a laissé une première image il y a quelques jours, mais aujourd’hui le protagoniste en est un autre, et il n’est autre qu’Ana de Armas, qui a été choisie pour le rôle principal dans le spin off de la saga.

Le tournage de Ballerine, qui sera le nom de ce film, débutera cet été, avec l’Français d’origine cubaine déjà confirmé comme protagoniste. De Armas était en pourparlers pour ce rôle depuis des mois, ce qui a finalement été officialisé par Lionsgate, la société de production. L’actrice n’est pas étrangère à la franchise, faisant une apparition dans John Wick 3: Parabellum, jouant une ballerine qui s’entraîne à son tour pour devenir un assassin, un personnage qui aura enfin son propre film. De Armas a également coïncidé avec Keanu Reeves bien plus tôt dans le film Knock Knock, réalisé par Eli Roth et dans lequel, avec une autre jeune femme, ils ont tendu un vilain piège à Reeves.

Ballerine sera réalisé par Len Wiseman, vétéran de la saga Underworld, et en charge du scénario sera Shay Hatten, qui était déjà en charge de l’histoire dans le troisième opus et L’Armée des morts, le digne film de zombies réalisé par Zack Snyder.

Wick était également présent

Cette nouvelle a été donnée à l’occasion du Las Vegas CinemaCon, dans lequel Lionsgate a montré un bref teaser de John Wick: Chapitre 4 aux médias présents avec Reeves lui-même en tant que protagoniste. De plus, la série axée sur l’organisation High Table et des projets basés sur d’autres licences, comme Ballad of Songbirds et Serpents, le préquel de The Hunger Games sans date encore estimée, ont été confirmés.

Source : Collisionneur