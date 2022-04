Xenoblade Chronicles 3 révèle deux nouveaux personnages ; photos et détails

Xenoblade Chronicles 3 est plus proche que prévu, car Nintendo a confirmé que son lancement était avancé et que le jeu arrivera le 29 juillet exclusivement pour Nintendo Switch. Il reste peu de choses, donc Monolith Soft continue de partager de nouveaux détails sur son monde, son histoire, ses combats… et cette fois nous avons deux nouveaux personnages : Ethel et Vandham.

Silvercoat Ethel : Connue sous le nom d’Ethel ordinaire, elle est le commandant de la colonie 4 de Keves, une nation spécialisée dans la technologie mécanique et dont Noah, l’un des principaux protagonistes, est issu. Il porte deux épées et sa popularité est due, en partie, au fait qu’il a pu vaincre des colonies ennemies entières avec seulement une centaine de soldats à ses ordres.

Guernica Vandham: Il est surprenant qu’il soit appelé de la même manière que l’un des personnages les plus charismatiques du deuxième volet, bien qu’il n’ait aucun lien avec lui. Son apparence ne passe pas inaperçue ; Il porte un cache-œil de pirate et une énorme cicatrice sur son visage, bien qu’aucun détail sur son origine ou ses intentions n’ait encore été partagé.

Le 29 juillet sur Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3 est le troisième volet numéroté de la saga Monolith Soft, qui s’est fait un nom ces dernières années parmi de nombreux fans du genre JRPG. Cette fois, nous traverserons à nouveau d’énormes scénarios, nous reverrons les monstres uniques classiques et nous pourrons nous battre avec jusqu’à 6 personnages en même temps dans notre groupe. L’histoire nous fera jouer un rôle fondamental dans la guerre que mènent Agnus et Keves dans le monde d’Aionios.

Xenoblade Chronicles 3 sera mis en vente le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch. Vous recevrez également une édition collector accompagnée d’un livre d’art à couverture rigide, d’un boîtier en métal, le tout assemblé dans une boîte conçue par l’artiste du jeu, Matatsugu Saito. Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations.

