Doctor Strange 2 : nouveau trailer centré sur la folie de Scarlet Witch avec des images inédites

Une semaine après la première mondiale de Doctor Strange in the Madness Multiverse, Marvel Studios a partagé une nouvelle bande-annonce de près de 2 minutes axée sur le multivers Scarlet Witch et les conséquences que ses actions auront sur les différents plans d’existence. . Cela a été publié par la société dirigée par Kevin Feige, le président de Marvel Studios lui-même expliquant la situation difficile de Wanda Maximoff avec le réalisateur du film, Sam Raimi.

Scarlet Witch sera la clé du multivers du MCU

« Qu’est-ce que la douleur, sinon l’amour persévérant ? » peut-on lire dans le descriptif de ce nouveau trailer de making-of-style. « Elizabeth Olsen revient en tant que Wanda Maximoff dans Doctor Strange de Marvel Studios dans le multivers de la folie. » Et c’est que le personnage de Wanda sera la clé du développement de l’intrigue du nouveau film UCM après les événements de sa propre série, Scarlet Witch and Vision, qui s’est terminée avec Scarlet Witch étudiant le Darkhold, tout cela pour essayer de récupérer leurs enfants à travers le multivers.

De plus, Doctor Strange devra faire face au chaos déchaîné après Spider-Man : No Way Home, où différents univers se sont croisés dans la même réalité. « Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives époustouflantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Le film est réalisé par Sam Raimi et produit par Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Michael Waldron. Le casting comprend des noms comme Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez.

Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | Studios Marvel