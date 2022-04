Street Fighter V Champion Edition est jouable gratuitement sur PS4 avec tous ses combattants pendant une durée limitée

Street Fighter V Champion Edition, la version la plus complète du célèbre jeu vidéo de combat de Capcom, peut être joué gratuitement sur PS4 avec tous ses personnages pendant une durée limitée. Cela a été communiqué par les responsables, annonçant que le jeu peut être téléchargé via le PS Store et joué entièrement gratuitement jusqu’au 11 mai 2022. Et le meilleur de tous, pendant cette période d’essai, vous pouvez jouer avec jusqu’à 45 combattants, ou ce qui est pareil, toute la distribution des personnages.

Jouez gratuitement à la version la plus complète de Street Fighter V

Ainsi, pour accéder à cette nouvelle promotion, il suffit d’accéder au PlayStation Store, de rechercher la page du produit et de télécharger le jeu avec tout son contenu disponible aussi longtemps que vous le souhaitez, oui, uniquement jusqu’au 11 mai. De cette façon, et grâce à cette nouvelle version d’essai de Street Fighter V, vous pourrez accéder à tous les combattants sortis jusqu’à présent au cours de ses cinq saisons. Maintenant, il n’y a vraiment aucune excuse pour essayer tous ces combattants auxquels nous ne pouvions pas accéder à l’époque.

Téléchargez l’essai gratuit de Street Fighter V: Champion Edition du 27 avril au 11 mai sur PS4. Tous les personnages de la saison 1 à 5 ont également été déverrouillés pendant cette période sur PS4 et Steam – vous donnant accès à 45 personnages ! ➡️ Téléchargement de la démo – https://t.co/H7FB4fUkm3 pic.twitter.com/x0TWEKC42y – Street Fighter (@StreetFighter) 27 avril 2022

Dans l’ensemble, il s’agit de l’essai gratuit le plus complet lancé à ce jour pour Street Fighter V, un titre qui a déjà été consulté gratuitement à d’autres occasions pour tester tous ses avantages. Une option parfaite pour animer l’attente de Street Fighter 6, le prochain opus d’une saga aussi populaire pour laquelle il n’existe actuellement aucune fenêtre de lancement ni plateforme confirmée.

« Vivez toute l’intensité du combat avec Street Fighter V ! Choisissez parmi 16 personnages emblématiques, chacun avec sa propre histoire et ses propres défis d’entraînement, et affrontez des amis en ligne et hors ligne avec des tonnes d’options de combat », peut-on lire sur la page du jeu sur le PS Store, bien que dans ce cas, et grâce au Champion Edition, vous avez accès aux 45 combattants.

source | capcom