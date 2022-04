Monster Hunter Rise dévoilera des nouvelles de Sunbreak dans un nouvel événement

Capcom dévoilera des nouvelles de Monster Hunter Rise: Sunbreak le 10 mai à 16h00 (CEST). L’étude prévoit qu’ils montreront l’arrivée de « nouveaux monstres, des informations sur les actions des chasseurs, des mécaniques supplémentaires » et d’autres surprises. De plus, il dévoilera la nouvelle bande-annonce de l’extension.

Sunbreak sortira sur Nintendo Switch et PC (Steam) le 30 juin. Son dernier gameplay, que vous pouvez voir sur ce lien, visait à montrer à quoi ressemble Citadel, la scène fera ses débuts dans ce cadre de contenu. La scène mettra en vedette « de nombreux écosystèmes », d’un château en ruine à des friches gelées.

L’intrigue tournera autour des Trois Seigneurs. Vous devrez traquer Garangolm, Lunagaron et Malzeno et mettre fin à leur règne de terreur. À leurs côtés, il y aura « de nouvelles variations de monstres » et « le retour de certains favoris des fans ». L’Astalos et le Bishaten Sanguina seront également disponibles dans les quêtes Master Rank.

À quelle heure aura lieu la présentation mondiale de Monster Hunter Rise : Sunbreaker ?

Comme nous l’avons dit, la présentation aura lieu le 10 mai. Vérifiez l’heure de votre région ci-dessous.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 16h00

Espagne (îles Canaries) : à 15h00

Argentine : à 11h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 13h00

Chili : à 10h00

Colombie : à 09h00

Costa Rica : à 08h00

Cuba : à 10h00

Équateur : à 09h00

El Salvador : à 08h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 07h00

Guatemala : à 08h00

Honduras : à 08h00

Mexique : à 09h00

Nicaragua : à 08h00

Panama : à 09h00

Paraguay : à 10h00

Pérou : à 09h00

Porto Rico : à 10h00

République Dominicaine : à 10h00

Uruguay : à 11h00

Venezuela : à 10h00

La source: capcom