Annonce des jeux gratuits Xbox Series X|S et Xbox One avec Gold de mai 2022

Xbox dévoile les jeux liés à la promotion Games with Gold en mai 2022. Les abonnés auront quatre jeux à ajouter à leur bibliothèque numérique sans frais supplémentaires. Comme toujours, deux d’entre eux sont issus du catalogue rétrocompatible Xbox 360. Ce mois-ci, les élus sont Yoku’s Island Express, The Inner World – The Last Wind Monk, Hydro Thunder Hurricane et Viva Piñata Party Animals.

Tous les jeux Games with Gold de mai 2022 : dates confirmées

Yoku’s Island Express – du 1er au 31 mai sur Xbox One et Xbox Series X|S

The Inner World – The last Wind Monk – Du 16 mai au 15 juin sur Xbox One et Xbox Series X|S

Hydro Thunder Hurricane – du 1er au 15 mai sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Viva Piñata Party Animals – Du 16 au 31 mai sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Parmi les élus, le deuxième volet de la franchise Viva Piñata se démarque, initialement publié en 2007. N’oubliez pas que vous disposerez d’une période limitée pour les échanger. Une fois que vous l’aurez fait, ils resteront liés à votre profil. Vous pourrez y jouer tant que vous maintenez un abonnement Xbox Live Gold actif.

Vous êtes dans les derniers jours pour pouvoir racheter certains des titres qui participent à l’expédition d’avril. Vous avez jusqu’au 30 pour obtenir MX vs ATV Alive et Another Sight. Hue, en revanche, prolongera son séjour jusqu’au 15 mai. Vous pouvez voir la liste complète sur ce lien.

Xbox Live Gold est également inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. En tant que membre Gold, vous bénéficiez de remises exclusives sur une base hebdomadaire. Actuellement, vous pouvez voir des jeux rétrocompatibles comme Mass Effect 2 ou Dead Space en dessous de leur prix habituel. En cliquant ici, vous pouvez lire les faits marquants.

Source : fil Xbox