Yuji Naka, après avoir poursuivi Square Enix : "Ils ne se soucient pas des jeux ou de leurs fans"

Yuji Naka a durement accusé Square Enix sur les réseaux sociaux. Le créateur de Sonic, qui a travaillé avec eux pour la publication de Balan Wonderworld, explique qu’il n’a pas pu parler jusqu’à présent car il a poursuivi la société après avoir été licencié en tant que directeur du projet. « Je pense qu’ils se fichent de leurs jeux ou de leurs fans, Square Enix est une mauvaise compagnie », souligne-t-il dans une longue carte.

Pourquoi Yuji Naka a-t-il été viré en tant que directeur de Balan Wonderworld ?

Le créatif japonais révèle les raisons pour lesquelles, selon Square Enix dans des documents officiels, il a été licencié : « Le premier point était quand un YouTuber allait jouer et publier une chanson du jeu à des fins promotionnelles. Nous avons eu des ennuis parce que nous pensions que c’était bizarre qu’un ghostwriter écrive une interprétation de la chanson pour un nouveau jeu, nous avons pensé que la chanson originale devrait être utilisée à la place de cette interprétation. »

バランワンダー ワールド の 約 半 年 前 に バランワンダー ワールド ディレクター から 外 さ れる 業務 が 出さ れ まし た 、 スクウェア エニックス に対して 裁判 所 訴訟 訴訟 を 提起 て て い まし た。 裁判 が 終わり 業務 命令 が 効力 は まし た。 裁判 が 終わり 業務 命令 現時 効力 は 失 失われていると言う事ですので、お話したいと思います。#BalanWonderworld pic.twitter.com/9KE7hLqfor — Yuji Naka / 中裕司 (@nakayuji) 28 avril 2022

La deuxième raison renvoie à un e-mail dans lequel plusieurs chefs d’équipe ont modifié les horaires de la phase de test pendant le développement. « Je n’ai rien à voir avec les temps de développement car ils sont décidés par le producteur, pas par moi. Ces moments difficiles étaient les décisions du producteur. Quelque chose n’allait pas. »

De plus, il révèle que la relation avec le studio Arzest a « rompu » en raison de leurs commentaires sur l’état de la version finale, qui comportait des erreurs qui n’avaient pas été corrigées lors du développement. Il a demandé de le retarder pour faire des travaux de polissage, mais ils ont continué leur chemin.

Naka avoue que Square Enix ne lui a pas permis de partager ou de réagir sur les réseaux sociaux, et estime qu' »ils ne prennent pas soin de leurs fans ». « Il y a eu tellement de commentaires et d’art merveilleux sur Balan Wonderworld, et je suis profondément désolé de ne pas pouvoir vous soutenir. Je suis vraiment désolé pour les fans qui ont acheté et soutenu Balan Wonderland. Désormais, je pourrai vous répondre si vous me mentionnez sur les réseaux sociaux.

Bien que les mois aient passé, il estime qu’il était « juste de demander des améliorations au jeu », puisque ce sont eux qui l’ont fait. « Et si nous ne pouvions pas le faire, nous devions au moins être capables de réagir. Je pense que [Square Enix] cela ne le dérangeait pas de soutenir le jeu. »

Références : VGC