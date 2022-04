Final Fantasy XVI : Que sait-on du nouvel opus de la saga ?

Final Fantasy XVI est dans la phase finale de son développement, mais Square Enix n’a pas encore présenté de nouvelles concernant son RPG tant attendu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux fin 2021, le producteur Naoki Yoshida a assuré que la prochaine grande annonce est prévue pour le printemps, la production ayant été retardée en raison de la crise du coronavirus. Ensuite, nous résumerons tout ce que l’on sait sur le jeu vidéo.

Quand sort-il et sur quelles plateformes ?

Lorsque Final Fantasy XVI a été annoncé lors de l’événement de révélation de la PlayStation 5, une certaine confusion régnait. Dans la bande-annonce, ils ont montré que le logo PC est apparu, mais plus tard, il a été supprimé. Un représentant de Square Enix a déclaré à IGN qu’ils n’avaient « aucune autre information » sur la sortie du jeu « sur d’autres plates-formes » en plus de la console nouvelle génération de Sony. Plus tard, le site officiel a été mis à jour avec une précision : il s’agit d’une exclusivité temporaire. En d’autres termes, il pourra sortir sur d’autres systèmes lorsque l’accord avec PlayStation expirera.

Quant à la date de sortie, Yoshida a été très prudent à cet égard et a fait très attention à ne pas susciter de fausses attentes. À ce jour, il n’a même pas partagé de fenêtre de lancement.

Système de combat axé sur l’action

Final Fantasy XVI n’implémentera pas un système de combat au tour par tour comme les classiques. Au lieu de cela, ils ont opté pour l’action comme colonne vertébrale des combats. C’est toute une déclaration d’intention que le studio japonais a embauché Ryota Suzuki comme directeur du système de combat. Avant de rejoindre Square Enix, il a travaillé sur des jeux Capcom tels que Devil May Cry 4, Devil May Cry 5 ou encore Dragon’s Dogma. Yoshida a également promis des options d’accessibilité et de difficulté pour rendre l’expérience adaptée au plus grand nombre de joueurs possible.

Le système de progression a été très peu commenté. Lors d’une conversation avec Hironobu Sakaguchi, père de Final Fantasy, le producteur a expliqué que l’arbre de compétences est similaire à celui de Fantasian. « Normalement, il y a deux façons de jouer un personnage. Vous pouvez vous mettre à la place d’un protagoniste prédéfini ou, comme dans [Final Fantasy] 14, devenez votre propre protagoniste. Mais même dans le cas où vous jouez avec un héros prédéfini, il est préférable d’avoir un certain sens de la personnalisation dans la progression du personnage, car cela donne plus d’options dans le jeu », a-t-il souligné.

L’histoire : le conflit des cristaux

Comme dans de nombreux épisodes de cette saga, les cristaux constituent les piliers essentiels de son récit. L’étude menée par Naoki Yoshida (producteur) et Hiroshi Takai (réalisateur) incarne l’influence des Mother Crystals, amas cristallins qui font briller la terre de Valisthea de leur éclat éblouissant. Ils reçoivent d’eux la bénédiction avec l’éther, qui atteint toutes les nations. En raison de leur influence, les habitants sont capables de maîtriser la magie et de mener une vie riche et prospère.

Il en a été ainsi pendant des générations, mais le monde est maintenant sur le fil du rasoir. Une paix tendue a contrôlé les grandes puissances, développées sous l’abri des Cristaux Mères. Cette époque d’harmonie est sur le point de prendre fin avec l’arrivée des terres stygiennes.

Dans ce monde fantastique, les eikon sont les plus puissants de tout Valisthea. Chacun d’eux est présenté à un être humain, les soi-disant Dominants, qui ont le pouvoir de canaliser leurs capacités et de les invoquer. Certaines de ces personnes sont fêtées pour le simple fait d’être élues, alors que dans d’autres nations elles ne sont que de simples instruments de guerre. Aucun des Dominants ne peut échapper à son destin incertain.

Les personnages principaux

Clive Rosefield

Il est le fils aîné de l’archiduc de Rosaria. En tant que tel, tout le monde supposait qu’il serait l’héritier légitime des flammes de Phoenix, ce qui ferait de lui un Dominant. Cependant, le destinataire de ces pouvoirs était son petit frère, le très jeune Josué. Après avoir perdu le soutien du peuple, il s’efforce de maîtriser l’art de l’épée, une compétence avec laquelle il remporte une importante victoire dans le tournoi ducal. Après avoir été nommé garde senior, son travail se concentre sur la protection du Phénix, pour lequel il reçoit sa bénédiction et peut utiliser une partie de son pouvoir. Malheureusement, ses aspirations sont anéanties après la tragédie déclenchée par un eikon sombre, Ifrit. La vengeance est servie.

Josué Rosefield

Le plus jeune fils de l’archiduc finit par être le Phoenix Dominant. À dix ans, c’est une créature faible et maladive, qui préfère passer son temps dans les livres plutôt que dans l’entraînement à l’épée. Il pense que Clive est beaucoup plus fort et que c’est lui qui aurait dû hériter des pouvoirs de l’eikon. De nature affable, il ne méprise pas le reste des habitants de Rosaria, qu’il traite d’égal à égal. Il est également présent lors de l’incident avec Ifrit.

Jill Warrick

Elle est née dans les territoires du nord, mais cette fillette de douze ans a été envoyée à Rosaria pour garantir la paix entre les deux nations. Pour cette raison, l’archiduc voulait qu’il grandisse avec ses enfants, qu’au fil du temps, il en est venu à traiter comme des frères. Square Enix la définit comme courtoise et affable, ressemblant à Joshua à cet égard. Les deux frères se penchent sur elle pour lui faire part de leurs problèmes et préoccupations.

Les nations de Valisthea dans Final Fantasy XVI

Grand-Duché de Rosaria

Située dans la région occidentale de Valisthea, elle regroupe plusieurs provinces sous la domination du Dominant de Phénix, eikon du feu, qui est proclamé archiduc lorsqu’il atteint sa majorité. Bien qu’ayant reçu la bénédiction du Souffle du Dragon, la Mère Cristal située sur une île volcanique du Royaume de Fer, ses territoires commencent à souffrir de l’extension des terres stygiennes, un phénomène qui menace de consumer tous ses domaines.

Saint Empire de Sanbreque

Sanbreque est le plus grand état confessionnel de tout Valisthea. Sa capitale, Oriflamme, a été construite autour de la Tête du Dragon, le Cristal Mère qui irrigue ses environs d’un éther abondant. Les citoyens de l’empire jouissent d’une vie prospère sous l’œil attentif de Sa Sainteté, l’Empereur qu’ils vénèrent comme l’incarnation de leur seul vrai dieu. Son armée est commandée par un certain Dominant, un guerrier impitoyable dont les prouesses ravagent le champ de bataille.

Royaume de Waloed

Contrôle tout Cenicia, la région orientale de Valisthea. Il y a longtemps, il consacra tous ses efforts à lutter contre les hordes d’orcs et de bestialides en tout genre qui peuplaient ses domaines, mais les conflits cessèrent après l’arrivée sur le trône d’un certain Dominant, actuel monarque du royaume. Il a une capacité militaire extraordinaire grâce au pouvoir de son Cristal Mère, la Colonne du Dragon, avec lequel il teste continuellement ses nations voisines.

République de Dhalmekia

Composé de cinq États dont les représentants composent le Conseil, l’organe gouvernemental de la république conseillé par le Dominant de Titan, eikon de la terre. Il contrôle pratiquement tout le sud de Valisthea grâce à l’énorme quantité d’éther qu’il obtient de son cristal mère, le Dragon’s Fang, caché à l’intérieur d’une chaîne de montagnes.

royaume de fer

Archipel situé à Tormentia, la région occidentale de Valisthea, qui entretient à peine des relations diplomatiques avec le continent. Il a le Souffle du Dragon, à l’origine de tous ses conflits avec la nation voisine du Grand-Duché de Rosaria. Les Ironbloods, habitants du Royaume de Fer, sont des dévots cristallins orthodoxes qui ont leur propre langue. Ils exécutent les Dominants nés sur leurs territoires, car la doctrine orthodoxe les considère comme des créatures impures d’origine pécheresse.

Domaine de cristal

Situé dans la région centrale de Valisthea, il possède le plus grand cristal mère, la queue du dragon. Le sang de plusieurs nations a arrosé leurs terres dans des batailles sanglantes pour le contrôle du Dominion, d’une grande importance stratégique, jusqu’à ce que la signature d’un armistice mette fin aux hostilités dans la poursuite d’une répartition équitable de la bénédiction du cristal. Son gouvernement est composé de représentants des nations voisines et n’a pas de Dominant.