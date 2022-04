Final Fantasy XVI est dans la phase finale de son développement

Des mois se sont écoulés depuis que Square Enix a offert les dernières nouvelles de Final Fantasy XVI, le nouvel opus tant attendu de la saga. Le studio ne veut pas prendre d’avance sur lui-même et préfère le montrer quand il est vraiment prêt à le faire. Maintenant, dans une interview avec le magazine gratuit d’Uniqlo, le producteur Naoki Yoshida a confirmé que le titre est dans la dernière phase de développement.

Le seizième chapitre recevra une collection de vêtements inspirés du jeu vidéo, c’est pourquoi Yoshida a été présent dans le nouveau numéro de ce magazine. « Le développement du titre le plus récent, Final Fantasy XVI, est en phase finale », a-t-il révélé. Selon le créateur, ce RPG concentre son attention sur « l’intégration d’une histoire » et son gameplay dans une expérience solo. « Contrairement au jeu en ligne, qui introduit plusieurs joueurs simultanément, Final Fantasy XVI se concentre sur l’individu. »

Yoshida a déclaré que cette conception offre la possibilité à l’histoire d’être « plus immersive ». En fait, il l’a décrit comme « très dense ». Et puis ajouté. « En tant qu’adulte, j’apprends sur la société et je me dis que la réalité n’est pas aussi simple qu’un jeu vidéo. J’espère que ceux qui ont quitté Final Fantasy se souviennent à quel point les jeux vidéo étaient excitants. »

Quoi de neuf au printemps ?

La crise des coronovirus a fait des ravages sur de nombreux studios de développement, qui ont été contraints de s’adapter à une situation sans précédent. Compte tenu de l’augmentation des infections, de nombreuses entreprises ont décidé de mettre en place le télétravail, ce qui, dans le cas des grands développeurs, a entraîné des retards. C’est précisément ce qui s’est passé avec Final Fantasy XVI, qui en raison de divers problèmes liés au COVID-19 a subi des retards. Pourtant, dans un communiqué publié fin 2021, le producteur anticipait des nouveautés pour le printemps.

« Je suis heureux d’annoncer que notre plan actuel est de tenir notre prochaine grande révélation au printemps 2022. » Final Fantasy XVI est prévu exclusivement sur PlayStation 5, toujours sans date. Cette année marque le 35e anniversaire de la saga.

source | VGC