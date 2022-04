Jeux gratuits et vente ce week-end (29 avril-1er mai)

Nouveau week-end, nouvelle vague d’opportunités pour étoffer votre bibliothèque numérique. Entre le 29 avril et le 1er mai, vous trouverez une variété de jeux et d’offres axés sur les principales plateformes d’aujourd’hui. On vous dit tout ce qui vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Bethesda Classics sur Steam

La migration de Bethesda.net vers Steam permet à la communauté Valve d’accéder à plusieurs classiques de l’entreprise sans frais supplémentaires. Les titres proposés gratuitement sont The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls II : Daggerfall et Wolfenstein : Enemy Territory.

Paradigm et Just Die déjà sur Epic Games Store

L’Epic Games Store continue de célébrer sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. La période actuelle nous laisse avec deux matchs disparates. D’une part, nous voyons Paradigm, une aventure surréaliste se déroulant dans une Europe de l’Est apocalyptique. De l’autre, Just Die Déjà, des créateurs de Goat Simulator. Vous continuerez à faire la chèvre… mais en tant que personnes âgées.

Juste mourir déjà

Jeux sous abonnements

Journées Xbox Free Play (Xbox Live Gold requis)

Des offres

Playstation

Xbox

Interrupteur

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD pour 39,99 euros (33% de remise)

Super Mario Odyssey pour 39,99 euros (33% de remise)

Fire Emblem: Three Houses pour 39,99 euros (33% de réduction)

Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle pour 14,79 euros (63% de remise)

Pack Bayonetta 1+2 pour 39,99 euros (33% de réduction)

Vapeur