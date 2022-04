Shazam 2 retarde sa première pour ne pas coïncider avec Avatar 2 : « De rien, James Cameron »

Nième danse des dates à succès pour cette année. A tel point que Warner Bros. et DC ont décidé de décaler la date de Shazam : Fury of the Gods, la suite de Shazam ! avec Zachary Levi, avant la confirmation de la première en décembre prochain d’un des films les plus attendus de l’année, qui n’est autre qu’Avatar : Le Chemin de l’Eau, la suite tant attendue d’Avatar de James Cameron. Et c’est qu’avant l’arrivée d’un colosse de l’industrie comme Avatar, le nouveau film Shazam passe du 16 décembre 2022 au 21 décembre 2022 ; oui, à seulement 5 jours d’intervalle pour tenter d’atténuer l’enjeu des extraterrestres bleus de Cameron.

Nouvelle date de sortie en salles de Shazam 2

Ainsi, après avoir récemment confirmé qu’Avatar : La Voie de l’Eau sortirait dans les salles du monde entier le 16 décembre 2022, Warner Bros. a jugé bon de changer à nouveau la date de Shazam : Fury of the Gods pour qu’elle ne coïncide pas le même jour. avec un film qui promet de balayer le box-office. Face à cette situation, le réalisateur de Shazam : Fury of the Gods, David F. Sandberg, a voulu prendre le léger retard avec humour à travers la publication suivante sur Twitter : « De rien, James Cameron.

Rappelons que Shazam: Fury of the Gods a déjà subi une nouvelle danse des dates récemment avec la restructuration des prochaines sorties de DC, bien que dans ce cas, il ait avancé sa première de 2023 à décembre 2022. Maintenant, il n’a déménagé que cinq jours avec le in afin d’éviter d’aller en tête-à-tête au box-office avec un géant de l’industrie comme la suite d’Avatar.

Le prochain film DCEU à sortir en salles sera le non moins attendu par les fans Black Adam avec Dwayne Johnson, le 21 octobre.

