Listes de films: tous les films en première cette semaine (29 avril-1er mai)

Long week-end pour ceux qui aiment les vacances (et avec une soirée cinéma !). A partir d’aujourd’hui, 29 avril, de nouveaux films sortent. On peut profiter d’un billboard varié avec des films comme X, un slasher d’horreur, ou Downton Abbey : Une nouvelle ère, qui met la touche finale à la série. Ce sont les premiers films ce week-end (du 29 avril au 1er mai) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

X

Downton Abbey : une nouvelle ère

Alcarras

Où est Anne Frank

le secret de viki

La cheffe

le monde d’hier

Go Fish : sauvons la mer !

Transe

Héropanti 2

Durée : 105 minutes.

Adresse : Ti West.

Synopsis : En 1979, un groupe de jeunes cinéastes entreprit de faire un film pour adultes dans la campagne du Texas, mais lorsque leurs hôtes solitaires et âgés les surprennent en flagrant délit, les acteurs se retrouvent bientôt dans une lutte désespérée pour leur vie.

Durée : 125 minutes.

Réalisation : Simon Curtis.

Synopsis: Lord et Lady Grantham annoncent qu’ils sont ravis d’avoir à nouveau l’agréable compagnie des cinéphiles dans leur manoir du Yorkshire à Noël 2021 dans cette suite de l’adaptation cinématographique de la série populaire.

Durée : 120 minutes.

Réalisation : Carla Simon.

Synopsis : Le grand-père a cessé de parler, mais personne de la famille élargie Solé ne sait pourquoi. Comme chaque été, à Alcarràs, petite ville rurale de Catalogne, la famille cultive une grande superficie de pêchers. Après quatre-vingts ans à cultiver la même terre, la famille Solé se réunit pour faire ensemble sa dernière récolte.

Durée : 99 minutes.

Réalisation : Ari Folman.

Synopsis : Suivez les traces de Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui elle a dédié son journal. Adolescente déterminée, Kitty se réveille dans le futur, dans la maison de Frank à Amsterdam, et se lance dans une aventure pour retrouver sa meilleure amie, convaincue qu’elle est toujours en vie quelque part en Europe. Si la jeune fille est impressionnée par les vicissitudes du monde moderne, elle est aussi surprise par l’héritage qu’Anne a laissé derrière elle.

Durée : 84 minutes.

Réalisation : Denis Imbert.

Synopsis : Stéphane décide de déménager dans une belle région montagneuse du centre de la France pour renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, qui a perdu la parole depuis la mort de sa mère. Au cours d’une promenade dans les bois, un berger donne à la jeune fille un chiot nommé « Mystère ». Avec ce cadeau, la fille commence à s’ouvrir à l’extérieur. Mais, peu de temps après, Stéphane découvre que le chiot est en réalité un loup… Malgré les avertissements et le danger de la situation, Stéphane n’a d’autre choix que de séparer sa fille de cette boule de poils apparemment inoffensive.

Durée : 109 minutes.

Direction : Fran Torres.

Synopsis : Sofía, une jeune femme ambitieuse qui travaille dans une multinationale de la mode, tombe enceinte sans l’avoir prévu. Sans famille en Espagne et avec des doutes sur l’avenir de sa maternité, Sofía semble destinée à retourner dans son pays et à abandonner la carrière professionnelle prometteuse pour laquelle elle s’est tant battue. Cependant, sa patronne, une self-made woman que Sofía admire par-dessus tout, lui fait une proposition insolite : donner son fils à l’adoption et en échange pouvoir continuer sa promotion au sein de l’entreprise. Sofia accepte l’offre sans savoir que tout n’est pas comme son patron le lui a dit…

Durée : 89 minutes.

Adresse : Diastème.

Synopsis : Alors qu’elle s’apprête à quitter la politique, Elisabeth de Raincy, présidente de la France, découvre qu’un scandale va affecter son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême droite. Elle et son équipe ont trois jours pour changer le cours de l’histoire par toutes sortes de moyens et de stratégies.

Durée : 75 minutes.

Réalisateur : Sean Patrick O’Reilly

Synopsis : Toute sa vie, le brave poisson perroquet Alex a rêvé d’être un super-héros. Il a sa chance lorsqu’une mystérieuse inondation de boue noire éclate près de son récif de corail. Alors qu’Alex et ses amis – un hippocampe, une anguille et un poisson-globe – nagent pour faire face à la menace et sauver leur maison, ils se retrouvent face à face avec un navire coulé avec un trésor caché, un avion abandonné, des requins en colère et un volcan sous-marin. …

Durée : 98 minutes.

Adresse : Emilio Belmonte.

Synopsis : Voyage au cœur de la musique flamenco aux mains de Jorge Pardo, un artiste incontournable pour comprendre l’évolution du flamenco contemporain. Pendant deux ans, le réalisateur Emilio Belmonte et son équipe accompagnent le mythique flûtiste et saxophoniste du sextet de Paco de Lucía dans ses voyages à travers l’Espagne et le monde à la rencontre de musiciens d’exception (Chick Corea, Niño Josele, Duquende, Ana Morales, entre autres).) dans le but d’organiser un concert spécial, un spectacle qui s’appellera TRANCE.

Durée : 138 minutes.

Mise en scène : Ahmed Kant.

Synopsis : Un mec aide les gens la nuit. Qu’il s’agisse de sauver quelqu’un d’un vol ou d’un enlèvement, il est toujours là. Le gouvernement indien l’apprend et l’envoie en Russie où il est en mission pour tuer les troupes russes la nuit. Mais d’une manière ou d’une autre, quelque chose ne va pas et tout le monde pense que c’est le chef des troupes russes.

source | FilmAffinité