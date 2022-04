Legend of Mana : The Teardrop Crystal, premier trailer de l’anime magique de la saga vidéoludique

Legend of Mana : The Teardrop Crystal, la prochaine série animée basée sur le célèbre JRPG de Square Enix, est à découvrir à travers une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes présentant son casting de protagonistes et les premières mesures de sa bande originale. De cette façon, et en l’absence de bande-annonce définitive, nous pouvons enfin voir à quoi ressemble cette nouvelle production, dont la première est prévue en juin prochain au Japon.

Voici à quoi ressemble Legend of Mana en format anime

Ainsi, quelques semaines après sa première au Japon, Legend of Mana : The Teardrop Crystal montre ses cartes à travers un premier aperçu. Produite par Warner Bros. Japan en collaboration avec Square Enix et animée par Grafinica Studios (Bayonetta : Bloody Fate) et Yokohama Animation Lab (Azur Lane : Slow Ahead !), la série est écrite et réalisée par Masato Jinbo avec la composition de sa bande originale par Yoko Shimomura, auteur de plusieurs thèmes pour la saga.

Au niveau de la voix, Legend of Mana : The Teardrop Crystal met en scène Nobunaga Shimazaki, Yuichiro Umehara et Kaori Nazuka, acteurs et actrices de doublage qui prêtent respectivement leur voix aux personnages principaux de Shiloh, Elazul et Pearl. Pour le moment, il semble que les responsables aient respecté l’essence de la franchise de jeux vidéo, transférant bon nombre de ses éléments clés au format anime.

Avec une première au Japon prévue en juin prochain, il est prévu que dans les prochaines semaines, Warner Bros. Japan et Square Enix partageront une dernière bande-annonce qui nous laissera plus d’indices sur son intrigue. Il n’y a pas non plus de nouvelles concernant sa distribution internationale, même s’il est probable qu’à l’approche de sa sortie officielle, certains distributeurs tels que Netflix ou Crunchyroll reprendront les droits. Pour l’instant, nous pouvons également profiter de son affiche officielle.

