Les actionnaires d’Activision Blizzard votent en faveur de son acquisition par Microsoft

Le tissu actionnarial d’Activision Blizzard a accepté à une large majorité l’accord de rachat de la société par Microsoft. A l’issue de l’assemblée spéciale, les actionnaires ont voté et ont soutenu, avec plus de 98% des actions, que l’accord se concrétise. Maintenant, il ne reste plus qu’à la Federal Trade Commission d’approuver l’opération, toujours en attente de conformité avec les lois antitrust.

« Le vote extrêmement favorable de nos actionnaires confirme notre conviction qu’avec Microsoft, nous serons mieux placés pour créer une grande valeur pour nos joueurs et encore plus d’opportunités pour nos employés », a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard. « Nous continuerons à nous concentrer sur le fait de devenir un exemple inspirant pour offrir un milieu de travail accueillant, respectueux et inclusif », a-t-il ajouté.

Le sort de Kotick est toujours indécis

Selon The Wall Street Journal, le journal qui a révélé les scandales chez Activision Blizzard, l’acquisition du géant nord-américain signifiera également le limogeage de Bobby Kotick en tant que PDG en 2023. Cependant, la société Call of Duty a récemment nié que cet accord existe : « Il n’y a pas eu de discussions concernant les accords sociaux », ce que comprend son PDG. Son remplacement, disent-ils, n’a pas été discuté « avant l’approbation de l’exécution du contrat d’achat ».

Si la Federal Trade Commission donne son feu vert, Microsoft paiera près de 70 milliards de dollars pour acheter tous les studios d’Activision Blizzard. La question que beaucoup se sont posée est de savoir si Call of Duty sera exclusif à l’écosystème Xbox et ne sera plus disponible sur les consoles PlayStation. Depuis Redmond, ils ont évoqué ce problème et ont certifié que la saga continuera d’être multiplateforme.

Call of Duty : Vanguard vient de sortir de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre les tricheurs. D’autre part, Blizzard Entertainment a confirmé quand un jeu mobile Warcraft sera présenté.

source | VGC