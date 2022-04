PSPlus | Tekken 2, Ridge Racer 2 et d’autres classiques apparaissent sur les serveurs PlayStation

PlayStation Plus changera à partir de juin prochain. Comme précédemment divulgué, Sony Interactive Entertainment décrivait un profond changement dans son service d’abonnement. La société japonaise l’a officiellement confirmé et a révélé que l’abonnement le plus cher, le Premium, donnera accès aux jeux PSX, PS2, PSP et PS3 (ces derniers uniquement en streaming). Maintenant, l’utilisateur de Reddit the_andshrew a découvert plusieurs de ces titres sur le backend des serveurs.

Cachés dans les entrailles du cloud PlayStation se trouvent des jeux comme Tekken 2 ou Ridge Racer 3, des titres qui ont été découverts à la fois par leur identifiant et par les images qui les accompagnent. Le catalogue classique sera composé de 340 jeux rétro, bien que pour le moment Sony n’ait partagé aucune liste.

Ceux qui ont été divulgués sont les cinq jeux suivants:

Monsieur Foreur (PS1)

Tekken 2 (PS1)

Ridge Racers 2 (PSP)

Vers Armageddon (PS1)

Fête mondiale des vers (PS1)

Plusieurs jeux de la série Siphon Filter, enregistrés en Corée du Sud

Il n’est pas passé inaperçu que l’agence qui classe les jeux par âge en Corée du Sud a enregistré quelques classiques de la saga Siphon Filter, le titre d’action et de furtivité développé par Bend Studio, les créateurs de Days Gone. Bien que Sony ne se soit pas prononcé sur le sujet, tout indique que Siphon Filter, Siphon Filter 2, Siphon Filter : Dark Mirror et Siphon Filter : Logan’s Shadow seront de retour sur PS4 et PS5.

Le service PS Plus aura trois abonnements différents : celui de base est similaire à l’actuel, tandis que PS Plus Extra ajoutera une série de jeux PS4 et PS5. Le Premium, comme nous l’avons déjà avancé, est intégré au service PS Now, qui cessera de fonctionner de manière autonome à partir du 22 juin en Espagne. Il sera possible d’upgrader le niveau en payant la différence de prix.

source | the_andshrew (via VGC)