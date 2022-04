Dead Space 2 et Monkey Island 3, parmi les jeux gratuits de Prime Gaming en mai 2022

Comme chaque mois, les abonnés Amazon Prime pourront obtenir plusieurs titres gratuits sur Prime Gaming. La société de Jeff Bezos a annoncé les jeux qui seront disponibles à partir du 1er mai, dont des classiques comme Dead Space 2 ou The Curse of Monkey Island, le troisième opus de la saga d’aventure graphique LucasArts. Une fois que vous avez récupéré les jeux et utilisé les codes, chacun d’eux fera définitivement partie de la bibliothèque.

Un autre des jeux proposés est le joli jeu de plateforme du studio Français Talpa Games. Dans Mail Mole, les joueurs incarneront une taupe qui travaille comme facteur. Il fera le tour des terres de Carrotland afin que personne ne reste sans sa correspondance.

Curieux de savoir quels nouveaux jeux gratuits vous pouvez récupérer le mois prochain ? Ne soyez plus curieux ! Voici ce que nous avons pour ceux qui ont le 👑⬇️ – Prime Gaming (@primegaming) 28 avril 2022

Ce sont les 6 jeux gratuits de mai 2022

Espace mort 2

La malédiction de l’île aux singes

hors ligne

Livraisons Mail Mole + & ‘Xpress

quête de chat

Shattered: Conte du roi oublié

Dead Space 2 sert d’apéritif au remake du premier opus par Motive Studios, le développeur derrière Star Wars : Squadrons. Une fois de plus, nous revenons à la terreur de l’espace avec un nouveau cauchemar plein de monstres et de créatures extraterrestres. Une autre des sagas qui a annoncé son retour est Monkey Island. Lucasfilm Games éditera Return of the Monkey Island, réalisé et écrit par Ron Gilbert lui-même.

Profitant du fait que Monkey Island est actuel, il convient de noter que jusqu’à ce que la rotation se produise, il est encore temps d’obtenir Monkey Island 2 Special Edition : LeChucks Revenge, ainsi que d’autres produits d’avril 2022 tels que The Elder Scrolls IV : Oblivion .

Prime Gaming offrira également quelques récompenses pour des jeux comme Lost Ark, Lords Mobile, Brawlhalla, Destiny 2, FIFA 22, Grand Theft Auto Online, Apex Legends, Valorant ou encore Call of Duty.

Les jeux PS Plus gratuits ont également été annoncés, vous pouvez donc lire tous les détails dans cette actualité.

