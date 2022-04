Miles Morales dans Fortnite ? Tout ce que nous savons

Une nouvelle variante de couverture du premier numéro de Fortnite x Marvel : Zero Conflict, qui sera mis en vente en juin prochain, a révélé que Miles Morales pourrait arriver en tant que nouveau skin Spider-Man dans le jeu. Juste en dessous on vous dit tout sur ces nouveaux indices qui ont émergé à propos de cette hypothétique nouvelle collaboration Fortnite :

Skin Miles Morales dans Fortnite : tout ce que l’on sait

Vers 23h30 CEST le 28/04/2022, NiteStats, un serveur Discord dédié au datamining et à toutes sortes de fuites, a fait écho à quelques nouvelles couvertures de variantes de Fortnite x Marvel : Zero War #1, dans lesquelles vous pouvez voir, respectivement, Miles Morales (Marvel) et Miaúsculos (Fortnite), et Spider-Man (Peter Parker) et Midas (Fortnite).

La première couverture est intitulée « MARCO TURINI MILES MORALES & MEOWSCLES VARIANT (Limited to 3,000 Copies) ».

Fortnite x Marvel Variant Cover : Zero Conflict #1 par Marco Turini

Nous sommes convaincus que le choix de ce personnage pour l’une des variantes alternatives de couvertures du premier numéro n’a pas été fait au hasard ; Sachant qu’à titre de manœuvre marketing pour booster les ventes des comics Batman x Fortnite DC : Point Zero avec le numéro 1, un code pour le skin Harley Quinn Rebirth a été introduit, nous pensons que dans le numéro 1 de Fortnite x Marvel : Conflict Zero (en vente le 8 juin 2022) le code comique pourrait être justement un nouveau skin de Miles Morales.

Selon Epic Games lui-même, chaque bande dessinée Fortnite x Marvel: Zero Conflict #1 inclura un code qui nous donnera, je cite, une « tenue inspirée de Spider-Man ». Sachant que Spider-Man (Peter Parker) lui-même était déjà un skin Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass, nous pensons que tout indique que Miles Morales est la récompense du premier numéro de la nouvelle série de bandes dessinées entre Fortnite et Marvel.

Spider-Man était un skin Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass

Un autre indice plus évident sur sa future inclusion dans le jeu est le fait que Prowler/Prowler, qui est en fait son oncle Aaron Davis (tout cela dans l’univers Ultimate), est le skin secret de la saison en cours.

Marauder / Prowler est le skin secret du chapitre 3 du Battle Pass de la saison 2 de Fortnite

Le même Epic Games nous surprend et au lieu de Miles Morales nous donne une autre version du wall-crawler comme Spider-Man 2099, qui sait. En tout cas, il n’y a rien de confirmé ; Dès que nous en saurons plus, nous vous en informerons.

Source : Discord/NiteStats, Epic Games, Wikipedia/Prowler, propre élaboration