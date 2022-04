CoD Modern Warfare 2 est officiel ; c’est son premier teaser

Infinity Ward confirme ce qui semblait évident : le volet de la saga en 2022 sera Call of Duty : Modern Warfare 2. Infinity Ward dévoile la nouvelle en publiant son logo officiel, qui rappelle le style aperçu lors du reboot de 2019. Vous pouvez le voir dans le tweet sous ce paragraphe.

Activision a été actif ces dernières heures. Lors du repêchage de la NFL qui s’est tenu à Las Vegas, certains joueurs avaient été invités à voir le premier aperçu du match. Ils ont eux-mêmes partagé le hashtag #ModernWarfare2 sur les réseaux sociaux, ce qui a donné encore plus de poids au fait que ce serait leur nom définitif. Quelques heures plus tard, c’est le studio lui-même qui a officialisé le nom définitif.

Que savons-nous de Call of Duty : Modern Warfare 2 ?

Les premiers détails de Call of Duty : Modern Warfare 2 sont passés par les résultats fiscaux d’Activision au dernier trimestre 2021. Les Américains ont affirmé que ce sera « l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise » et qu’elle comportera des nouveautés. Parallèlement au versement de cette année, Warzone 2 sera lancé, qui, nous le savons, est développé « à partir de zéro » comme « une nouvelle expérience qui fera évoluer massivement la bataille royale ».

Warzone 2 et Modern Warfare 2 font partie de « la nouvelle génération de Call of Duty », comme l’appelle l’éditeur. À de nombreuses reprises, ils ont souligné que leurs plans pour 2022 étaient « les plus ambitieux » de la longue histoire de la saga. Ghost stars dans le premier teaser, que vous pouvez voir sur ce lien.

Sur la table reste également la scène où se dérouleront les combats. Ses responsables précisent que son cadre sera « largement attractif ». L’achat d’Activision Blizzard par Microsoft ne marquera pas la fin de sa sortie en dehors de l’écosystème Xbox. Phil Spencer, PDG de la division, a promis de « continuer à rendre Call of Duty et d’autres jeux Acitivison Blizzard disponibles sur PlayStation ».

