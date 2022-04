Nba 2k22 Arrive Par Surprise Sur Xbox Game Pass

NBA 2K22 arrive par surprise sur le Xbox Game Pass en mode console. La division confirme son incorporation dans ses deux éditions, à la fois pour Xbox One et pour Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver celui qui vous correspond directement depuis l’onglet abonnement. De cette façon, Microsoft et Visual Concepts célèbrent le début officiel des Playoffs.

« Avec NBA 2K22, les joueurs peuvent vivre l’excitation de leur propre post-saison avec le mode My Team, l’ultime compétition fantastique de la NBA », ont déclaré ses responsables dans une entrée publiée sur Xbox Wire. « Dans la saison actuelle de My Team, Saison 6 : Zero Gravity, les fans peuvent suivre chaque tour des Playoffs et compléter les horaires de leurs plus grands moments grâce aux nouveaux pools d’horaires à vie, en gagnant des cartes de joueur à partir du moment où les équipes gagnantes se terminent. chaque groupe. »

Quels modes de jeu sont à portée de main dans NBA 2K22 ?

En plus du mode My Team, vous aurez accès au reste de l’offre du simulateur, comme My Career, The W ou The City, ce dernier exclusif à la version nouvelle génération. Les joueurs Xbox One embarqueront à bord du navire Cancha Del Mar. Des missions et des activités multijoueurs avec d’autres membres de la communauté seront disponibles. Si vous ne souhaitez disputer que des matchs de basket réguliers, vous trouverez toutes les équipes licenciées au coup d’envoi.

Dans Netcost, le jeu a reçu une note de 8,5 sur 10. Pendant les conclusions, nous avons dit que les ajustements de gameplay « rendent le gameplay de NBA 2K22 le plus raffiné depuis des années ». « La communauté est satisfaite de ce gameplay et il a besoin de très peu de modifications, donc la chose intelligente à faire serait de le laisser tel quel, car ce n’est pas une bonne idée de réparer ce qui n’est pas cassé. » Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

Source : fil Xbox