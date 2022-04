Annonce d’une nouvelle vitrine de jeux Xbox et Bethesda pour le 12 juin

Microsoft a annoncé sur le site officiel Xbox que la société prévoyait une nouvelle Xbox & Bethesda Game Showcase pour le 12 juin à 19h00 (CET). « Ce spectacle mettra en vedette des titres incroyables de Xbox Game Studios, Bethesda et d’autres partenaires du monde entier », ont-ils avancé. Selon Microsoft, cette émission présentera « tout ce que vous devez savoir sur la gamme diversifiée de jeux à venir bientôt dans l’écosystème » de Redmond.

L’événement peut être suivi dans plus de 30 langues différentes via les chaînes Xbox officielles sur YouTube, Twitch, TwitterFacebook et TikTok.

À quelle heure est le Xbox & Bethesda Games Showcase le 12 juin ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Starfield est l’un des jeux les plus attendus de Bethesda. La société a déclaré que son titre de jeu de rôle et de science-fiction serait présenté cet été, c’est donc l’un des produits que nous verrons presque certainement lors de l’événement. Il sera mis en vente sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (en plus du Xbox Game Pass) le 11 novembre 2022.

Ne manquez pas toutes les informations sur les factions de Starfield.

source | fil xbox