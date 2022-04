eFootball 2022 attribue jusqu’à 300 000 GP pour la simple connexion

Konami lance la deuxième promotion Startup Campaign depuis l’arrivée de la version 1.0 d’eFootball 2022. Les utilisateurs pourront obtenir jusqu’à 300 000 GP gratuits rien qu’en se connectant pendant certaines périodes. Nous vous disons ce qu’ils sont ci-dessous.

Dates de la campagne de démarrage vol. eFootball 2 2022

Du 28 avril (04h00 CEST) au 1er mai (03h59 CEST)

Du 1er mai (04h00 CEST) au 3 mai (03h59 CEST)

Du 3 mai (04h00 CEST) au 5 mai (03h59 CEST)

Du 5 mai (04h00 CEST) au 8 mai (03h59 CEST)

Du 8 mai (04h00 CEST) au 10 mai (03h59 CEST)

Du 10 mai (04h00 CEST) au 12 mai (03h59 CEST)

Comment fonctionne la Startup Campaign vol. 2 du eFootball 2022 ?

La promotion fonctionne de manière très simple. Chaque fois que vous vous connectez à l’un de ces créneaux, vous serez récompensé par 50 000 GP, automatiquement déposés dans votre boîte de récompenses. De cette façon, si vous les reliez tous, vous pouvez obtenir jusqu’à 300 000 GP sans aucun effort. N’oubliez pas de les utiliser avant leur expiration.

Dans le même temps, deux nouveaux événements de campagne se déroulent via le mode Matches authentiques. Le premier a la condition de jouer jusqu’à 4 matchs avec l’une des équipes disponibles en Ligue 1 Uber Eats. Les récompenses pour avoir atteint chacun de ces objectifs pour la première fois vous rapporteront 40 000 GP et 6 programmes d’entraînement de 1 000 EXP. Vous aurez jusqu’au 9 mai pour le compléter. Le second, en revanche, arrivera le même jour et mettra en vedette les clubs anglais.

Les points GP que vous gagnez peuvent être utilisés pour développer votre club dans le mode Ideal Team, le pilier de l’eFootball 2022 pour le moment. Dans ce lien, nous vous indiquons les 10 transferts bons et bon marché que vous pouvez effectuer, tandis qu’ici nous vous indiquons les meilleurs styles de jeu.

Source : eFootball 2022