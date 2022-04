The Walking Dead : Melissa McBride (Carol) quitte la saga et dit non au spin-off avec Norman Reedus

Melissa McBride, l’un des plus anciens noms de The Walking Dead, dit au revoir à la fiction zombie d’AMC à la fin, tronquant ainsi les plans de son personnage, Carol, qui allait jouer dans son propre spin-off aux côtés de Daryl Nixon (Norman Reedus) après la fin prochaine de la série principale de The Walking Dead, prévue pour cette fin d’année 2022 avec les 8 derniers épisodes de la partie 3 de la saison 11. C’est ainsi que le média Variety reprend le tout en faisant allusion aux différences créatif de l’actrice avec le producteur.

Carol dit au revoir à Daryl et à son spin-off zombie

Ainsi, la décision de Melissa McBride, après 12 ans dans le rôle de Carol, a pris par surprise AMC et les responsables de la franchise, qui vont maintenant devoir repenser le spin-off déjà annoncé mettant en vedette l’actrice elle-même aux côtés de Norman Reedus et c’était pour les emmener visiter une Europe totalement dévastée par l’apocalypse zombie. Désormais, Reedus jouera le rôle principal dans sa propre série, même si pour le moment on ne sait pas si un nouveau complot sera envisagé en raison du départ de McBride.

« Melissa McBride a donné vie à l’un des personnages les plus intéressants, réels, humains et populaires de l’univers The Walking Dead. Malheureusement, il ne peut plus participer au spin-off précédemment annoncé centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, qui se déroulera et tournera en Europe cet été et sortira l’année prochaine. Le déménagement en Europe est devenu logistiquement intenable pour Melissa à ce stade. Nous savons que les fans seront déçus de cette nouvelle, mais l’univers The Walking Dead continue de croître et de s’étendre de manière passionnante et nous avons hâte de revoir Carol dans un proche avenir. »

Le spin-off de Walking Dead, désormais centré sur Daryl Nixon (Norman Reedus), devrait être diffusé en 2023.

source | Variété