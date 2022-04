Marvel Studios dévoile ses plans pour la phase 5 avec 10 ans de films : « Tout peut arriver »

Les responsables de Marvel Studios ont mené une retraite créative ces derniers temps pour planifier la prochaine phase 5 qui comprendra une décennie de films. C’est ainsi que The Hollywood Reporter le recueille à travers les déclarations de Kevin Feige, président de la société. À tel point que, selon Feige, les esprits pensants de l’UCM ont effectué un travail créatif d’une manière qu’ils n’avaient pas fait depuis trois ans, en particulier depuis la première de Avengers: Fin de partie.

Marvel a déjà des projets pour les 10 prochaines années

Ainsi, comme l’a souligné Kevin Feige, à partir de ladite planification sur 10 ans, un calendrier complètement détaillé de tous les films qui arriveront dans la prochaine phase 5 a émergé, dont tous les détails connexes sont inconnus pour l’instant, y compris son début. Et c’est que nous nous souvenons que nous sommes actuellement dans une phase 4 dans laquelle le multivers a déjà ouvert ses portes, en plus d’étendre ses franchises et ses personnages à travers la série Disney +.

« Ce calendrier va nous faire traverser la prochaine décennie. Ces films que nous avons en tête sont uniques et spéciaux, et ils sont destinés aux salles », explique Feige. A tout cela, il a assuré que « nous sommes revenus. et, définitivement, nous sommes de retour », à la question de savoir s’il faisait confiance au potentiel au box-office du MCU après la pandémie et à l’énorme succès au box-office de Spider-Man : No Way Home.

De plus, Feige assure que tout peut arriver et que sa créativité n’a été limitée en aucune façon : « Dans les dix prochaines années, il y aura des personnages qui existent déjà, de nouveaux personnages et de nouveaux outils narratifs, comme le multivers », a ajouté Feige.

Enfin, Feige a voulu montrer publiquement son soutien au réalisateur Ryan Coogler, qui a fait un travail fantastique en amenant l’univers fictif de Wakanda sur grand écran dans le prochain Black Panther : Wakanda Forever. Le prochain film UCM en salles sera Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prévu pour le 6 mai prochain.

source | Le journaliste hollywoodien