Pokémon GO Fest 2022 | Tous les détails et activités confirmées

The Pokémon Company et Niantic ont révélé tous les détails du Pokémon GO Fest 2022, un événement qu’ils définissent comme « une célébration de l’amitié et de la communauté » et qui mettra en vedette l’unique Pokémon Shaymin. Il se déroulera entre le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin et ils promettent des prix, des bonus et de nombreuses activités, que nous détaillons dans les lignes suivantes.

Le développeur a ajouté qu’au cours de la deuxième journée, les joueurs apprécieront « les débuts de certains Pokémon dans les raids cinq étoiles du jeu ». Les entraîneurs qui ont acheté leurs billets recevront jusqu’à neuf passes de raid en faisant tourner des disques photo dans les gymnases, ce qui les aidera à relever le défi.

Les billets, qui coûtent 14,99 euros (ou son équivalent dans votre devise locale), ouvrent les portes de l’événement. Comme si cela ne suffisait pas, pour la première fois dans un Pokémon GO Fest, le 27 août, il y aura « un événement final très spécial », accessible à ceux qui ont le billet de juin.

Activités du jour 1

Le samedi 4 juin 2022 de 10 h 00 à 18 h 00 heure locale, tous les formateurs bénéficieront des fonctionnalités suivantes, qu’ils aient ou non un billet pour l’événement.

Le « day one » de l’événement, il y aura quatre heures de rotation d’habitats. Au cours de chaque habitat, différents Pokémon et confettis thématiques apparaîtront sur la carte.

Visitez la boutique en jeu pour réclamer un article d’avatar gratuit inspiré du Pokémon GO Fest 2022.

Pour la première fois dans Pokémon GO, si vous êtes assez chanceux, vous pourrez rencontrer un Shroomish brillant, Numel, Karrablast, Axew et Shelmet.

Heures d’habitation

La ville

magnémite

Grimer d’Alola

hitmonchan

Baltoy

Déchets de coffre Burmy

poudre bronzante

Pidove

Trubbish

gothique

Golette

allumé

Pikachu

Épilation galarienne

Plaine

Girafarig

Girafarig

dunsparce

dunsparce

Larviter

Larviter

Numéro

Numéro

trapinch

trapinch

Buizel

Buizel

Patrat

fraise

Casque

volant

Litléo

Pikachu

hache

Site Internet Pokémon GO.

Jungle

boueux

Graine

Champignon

Slakoth

Tourtwig

chimchar

À venir

Karrablast

binaire

Skrelp

rameur

Pikachu

Pancham

Toundra

Omanyte

Swinub

Swinub

Mouette

méditer

Wailmer

sphère

Tiplouf

Vanillite

Chou-chou

bergmite

Popplio

Pikachu

Darumaka de Galar

Prochain arrêt : Edimbourg, Ecosse ! 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 Avec notre partenaire Pokémon Pikachu, nous nous rapprochons du #PokemonGOSafariZone à Seville! Envoyez-nous un bonjour, pour nous souhaiter, à nous et à Pikachu, un bon voyage, Dresseurs ! pic.twitter.com/baoTK46S8n – Pokémon GO Espagne (@PokemonGOespana) 27 avril 2022

Pokémon en raid (une étoile)

Exclusif pour les détenteurs de billets

Le samedi 4 juin 2022 de 10h00 à 18h00 heure locale, les détenteurs de billets Pokémon GO Fest 2022 pourront profiter des fonctionnalités suivantes.

L’événement de cette année tourne autour de Shaymin, le Pokémon Gratitude ! Les entraîneurs devront mener des recherches spéciales pour en savoir plus sur ce Pokémon mythique, et pendant la recherche, ils rencontreront un Shaymin Ground Forme! Il y aura également d’autres récompenses telles qu’un objet d’avatar exclusif à l’événement et une pose d’avatar spéciale.

Les formateurs devront prendre deux décisions importantes lors de la conduite d’une recherche spéciale. Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de modifier la sélection, alors assurez-vous de choisir avec soin.

Personnalisez votre expérience événementielle ! Vous pourrez choisir entre trois niveaux de difficulté (Relaxé, Standard et Maître) pour votre recherche spéciale. Le niveau de difficulté sélectionné n’influencera que l’autocollant que vous recevrez en récompense, mais n’affectera pas les récompenses de votre recherche spéciale.

Comment voulez-vous jouer à Pokémon GO ? Sélectionnez le mode de jeu que vous préférez : Capture, Exploration ou Combat. Les tâches de la recherche spéciale changeront en fonction de votre choix.

En plus des Pokémon présentés pour chaque heure d’habitat, les Pokémon suivants seront attirés par l’Encens si vous avez un ticket d’événement.

Pour la première fois dans Pokémon GO, si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être sur un Shiny Zarbi B !

Continuez à vous frayer un chemin vers le badge Elite PokéCollector avec des défis de collecte qui apparaissent à la fin de chaque heure d’habitat.

Le Global Challenge Stadium est de retour ! Le samedi, les Ticketed Trainers pourront travailler en équipe pour relever un défi de collaboration toutes les heures. S’ils réussissent, ils gagneront un bonus supplémentaire pour le reste de l’heure. Vous pouvez consulter la vue Aujourd’hui pour suivre votre progression globale et voir les contributions de vos amis.

Pendant les heures de l’événement, vous aurez une chance accrue de rencontrer des Pokémon brillants dans la nature lorsque vous utilisez de l’encens. Les chances seront plus élevées samedi que dimanche.

La ville

Épilation galarienne

Zarbi B

Zarbi G

Zarbi O

Zarbi U

klink

Plaine

Zarbi B

Zarbi G

Zarbi O

Zarbi U

Torkoal

hache

Jungle

Zarbi B

Zarbi G

Zarbi O

Zarbi U

tropius

Pancham

Toundra

Mime de Galar

Zarbi B

Zarbi G

Zarbi O

Zarbi U

Darumaka de Galar

Activités du jour 2

Le dimanche 5 juin 2022 de 10 h 00 à 18 h 00 heure locale, tous les formateurs bénéficieront des fonctionnalités suivantes, qu’ils aient ou non un billet pour l’événement.

Le Global Challenge Stadium réapparaîtra le deuxième jour, mais cette fois tout le monde peut participer !

Certains Pokémon feront leurs débuts dans Pokémon GO dans des raids cinq étoiles.

Connectez-vous pendant les heures de l’événement pour réclamer une courte histoire de recherche spéciale.

Avez-vous manqué des Pokémon le « day one » de l’événement ? Vous pouvez toujours le trouver. Tous les Pokémon présentés du samedi réapparaîtront le dimanche pendant les heures de l’événement.

Raids une étoile

raids cinq étoiles

Exclusif pour les détenteurs de billets

Le dimanche 5 juin 2022 de 10h00 à 18h00 heure locale, les détenteurs de billets pourront profiter de :

Après avoir terminé la courte histoire de recherche spéciale disponible pour tous les entraîneurs, une autre histoire de recherche spéciale apparaîtra que vous pourrez compléter pour recevoir des prix et des rencontres Pokémon spéciales.

Tous les Pokémon attirés par l’encens samedi seront à nouveau attirés par l’encens dimanche pendant les heures de l’événement.

Les ballons de la Team GO Rocket apparaîtront plus souvent et vous gagnerez le double d’objets mystères en battant les recrues de la Team GO Rocket.

Les deux jours

Les deux jours du Pokémon GO Fest 2022, tous les dresseurs pourront profiter des fonctionnalités suivantes, qu’ils aient ou non un billet pour l’événement.

Les instantanés des formateurs apparaîtront dans la vue Aujourd’hui. Partagez les vôtres en utilisant le hashtag #PokemonGOFest2022 pour avoir une chance de les présenter pendant l’événement.

Pour la première fois dans Pokémon GO, vous pourrez rencontrer un Pikachu spécial dans un costume de Gracidea inspiré de Shaymin dans la nature et lors de raids cinq étoiles. Avec un peu de chance, vous en croiserez peut-être un brillant !

Axew apparaîtra dans des raids une étoile samedi et dimanche, et avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Shiny !

Prenez un instantané pendant les heures de l’événement pour une surprise !

Exclusif pour les détenteurs de billets

Les détenteurs de billets pourront profiter des fonctionnalités suivantes pendant les deux jours de l’événement.

Faites tourner les disques photo dans les gymnases pour obtenir jusqu’à neuf passes de raid gratuits qui ne peuvent être utilisés que pour des raids en face à face.

Récupérez des autocollants d’événements spéciaux qui apparaîtront sur les cadeaux et dans les PokéStops.

Prenez jusqu’à cinq instantanés pendant les heures de l’événement le samedi et le dimanche pour une surprise !

Pokémon GO Fest 2022 : finale !

Cette année, le samedi 27 août 2022, nous organisons un événement final spécial d’une journée avec une nouvelle recherche spéciale, des rencontres Pokémon et bien plus encore ! Les dresseurs qui achètent un billet pour l’événement mondial Pokémon GO Fest de juin recevront un billet pour l’événement final sans frais supplémentaires. Des billets individuels pour l’événement final seront disponibles ultérieurement au prix de 10,99 €.

Pokémon GO est disponible en tant que jeu gratuit (gratuit mais avec microtransactions) sur les appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez lire ici toutes les informations sur la Journée Communauté de mai 2022. Ce sont les gagnants du Championnat International Pokémon Europe.

source | Pokémon GO