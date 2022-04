The Flash: General Zod de Man of Steel sera de retour dans le nouveau film multivers de DC

Le Flash abordera le multivers de DC sur film comme jamais auparavant, nous permettant de découvrir à la fois de nouveaux personnages et des noms familiers du passé. Comme exemples confirmés, nous avons le nouveau Supergirl de Sasha Calle ou le Batman de Michael Keton et Ben Affleck. Mais il y aura bien d’autres surprises. Et l’un d’eux a été révélé au CinemaCon 2022 qui se tient ces jours-ci depuis la ville de Las Vegas, où il a été confirmé que le général Zod de Man of Steel, joué à nouveau par l’acteur Michael Shannon, reviendra pour longtemps- long métrage attendu de DC.

Le méchant Man of Steel revient

C’est ainsi que des médias tels que Screen Rant le reprennent après avoir fait écho aux nouveautés présentées lors de l’événement de l’industrie cinématographique qui nous laisse tant de nouvelles ces jours-ci sur les futurs blockbusters. Bien sûr, pour le moment, le rôle que jouera le général Zon dans The Flash ou comment il parvient à revenir après les événements de Man of Steel ou Batman v Superman est inconnu.

Rappelons que le général Zon a perdu la vie dans le film Superman de Zack Snyder, qui représentait les débuts d’Henry Cavill en tant que célèbre Kryptonien sur grand écran. Ensuite, nous avons vu comment Lex Luthor a utilisé son cadavre pour créer Doomsday dans Batman v Superman. Est-ce un général Zod d’un autre univers ? Verrons-nous une confrontation entre Supergirl et le général maléfique de Krypton ?

Il faudra attendre la première de The Flash dans un peu plus d’un an, désormais prévue pour le 23 juin 2023, après son dernier report. D’autre part, et selon certaines fuites de CinemaCon, The Flash sera un hommage au passé de DC avec toutes sortes d’éléments de fan service, notamment axés sur Batman, avec divers costumes et Batmobiles.

source | ScreenRant