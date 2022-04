Star Wars : Rogue Squadron n’apparaît plus parmi les films de 2023

Disney a joué dans son propre panel à CinemaCom, une participation qui a réuni des films tels que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Lightyear ou Avatar 2 : The Way of Water. Personne ne s’attendait à ce que Star Wars : Rogue Squadron montre des images ou des séquences, mais son logo figurerait parmi les films que la société de Mickey a prévus pour l’année 2023.

Le film réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman) est inscrit dans le planning de Disney comme un film pour décembre 2023, une date restée inchangée pour l’instant malgré des fuites qui pointent vers un possible retard. Ce qui est clair, c’est que le logo Star Wars: Rogue Squadron ne fait pas partie de ceux qui ont été montrés sur le panneau, comme on peut le voir dans l’image que nous publions ci-dessous.

Le seul film de Lucasfilm qui apparaît est le cinquième volet d’Indiana Jones, dont le tournage est déjà terminé. Le reste appartient à Walt Disney, Pixar ou Marvel. En revanche, le début du tournage de Rogue Squadron, qui racontera une histoire originale mettant en scène les membres du Rogue Squadron, n’a pas encore été annoncé.

Le logo Star Wars : Rogue Squadron, manquant. Capture : Bulletin Bespin

Délai indéfini ?

En novembre dernier, The Hollywood Reporter a rapporté en exclusivité que Rogue Squadron avait été retardé indéfiniment en raison de problèmes d’horaire des réalisateurs. Il a également été signalé que Disney avait retiré le film de son calendrier de production, bien qu’un document ait été présenté lors de l’assemblée générale des actionnaires dans lequel il était toujours répertorié aux dates initialement prévues.

Si le retard n’est pas confirmé, Star Wars : Rogue Squadron sera le premier film de la saga après l’épisode IX : L’Ascension de Skywalker. La réalisatrice Taita Waititi travaille sur un autre projet, tandis que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, décrit également un film en tant que producteur. Dans l’air est la trilogie de Rian Johnson, dont on ne sait rien depuis son annonce.

source | Bulletin Bespin