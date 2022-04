Call of Duty : Vanguard empêche les tricheurs de voir leurs adversaires

La politique de tolérance zéro envers les tricheurs dans Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone ne les a pas empêchés d’apparaître, mais ils ont au moins mis en place des mécanismes pour atténuer la situation. Chez Activision Blizzard, ils sont conscients que c’est une bataille qui se déroule sur plusieurs fronts, c’est pourquoi ils ont annoncé une nouvelle vague d’interdictions et une option qui empêche les tricheurs de voir d’autres joueurs.

L’équipe Ricochet, le système anti-triche qu’elle utilise, a appliqué des techniques pour réduire l’impact des tricheurs. Ils ont également collecté des informations afin d’identifier le type de comportement de ces personnes. « Alors que l’équipe travaille sur les tests et la publication d’une variété d’outils d’atténuation et de détection, nous voulons introduire quelque chose qui a été détecté dans la nature : le cloaking. »

Avec cette technique, les joueurs identifiés comme tricheurs cesseront de voir les autres joueurs dans le monde du jeu. Cela inclut les personnages, les balles et même les sons que font les autres soldats. « Les utilisateurs légitimes, cependant, peuvent voir comment le camouflage influence les tricheurs. » Cela donne naturellement un avantage à ceux qui n’optent pas pour les astuces.

Hors des « classements »

Les studios Activision Blizzard ont réfléchi avec la communauté sur les effets des tricheurs sur les classements. « Grâce à l’aide de nos développeurs internes, nous pouvons confirmer que ‘tout joueur banni’ sera reflété dans le tableau de chaque titre. » En d’autres termes, si quelqu’un se fait virer pour avoir triché, il sera retiré de la table.

Ces changements sont déjà reflétés dans Call of Duty : Vanguard, mais arriveront plus tard dans Call of Duty : Warzone. En outre, la société nord-américaine a signalé l’interdiction de 54 000 autres comptes supplémentaires.

Les deux jeux sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC et recevront bientôt la saison 3. Le prochain titre de la saga se profile déjà à l’horizon.

source | ActivisionBlizzard