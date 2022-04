eSports Boxing Club fléchit sur le ring dans son nouveau gameplay

eSports Boxing Club continue de progresser régulièrement dans son développement. Steel City Interactive a partagé plusieurs fragments de l’état actuel du jeu, qu’un utilisateur a ensuite unifiés dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes. L’amélioration est évidente par rapport à ce qui a été vu en 2021 : on retrouve un jeu plus solide en matière jouable et visuelle, bien qu’il y ait encore place à l’amélioration.

eSports Boxing Club, développement en cours

L’anneau virtuel des Britanniques est muet depuis plusieurs mois. Si nous allons à leur profil Twitter officiel, en décembre dernier, ils cherchaient à pourvoir des postes vacants en tant que programmeur principal et programmeur d’environnement multijoueur, entre autres. Depuis sa confirmation en mars 2020, l’équipe a utilisé les licences de certains boxeurs comme principale revendication.

Et c’est que eSports Boxing Club a été créé avec des visages importants d’aujourd’hui. Canelo Álvarez, Tyson Fury ou Katie Taylor ne sont que les têtes d’affiche d’une équipe qui comprend également des combattants légendaires, tels que Muhammad Ali et Sugar Ray Leonard.

Ensuite, nous vous laissons avec la liste confirmée jusqu’à présent.

Mohamed Ali

Sugar Ray Léonard

Canelo Álvarez

Fureur de Tyson

Riddick Bowe

Larry Holmes

Tommy Morrisson

Michael Hunter

Katie Taylor

Sébastien Fundora

Laurent Okoli

Marc Johnson

Kévin Kelly

Dauphin

Lucien Bute

Murdodjon Akhamadliev

Israël Madrimov

Bektemir Melikuziev

Sharkhram Giyasov

Dimitri Bivol

Julio Cesar Chavez Sr.

Hector Camacho Sr.

Hector Camacho Jr.

Jacques Lamotta

Wladimir Klitschko

Vitaly Klitschko

Pour le moment, eSports Boxing Club n’a pas de cadre de lancement. La seule information que nous connaissons sur sa commercialisation est qu’il entrera dans le programme d’accès anticipé Steam. Plus tard, les versions console suivront une fois la version 1.0 consolidée. Il n’a pas non plus été confirmé s’il ciblera uniquement la nouvelle génération ou couvrira les modèles PS4 et Xbox One.

