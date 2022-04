FIFA 22 : TOTW 32 désormais disponible avec Muniain, Traoré et Trapp

FIFA 22 reçoit les joueurs choisis pour faire partie de l’équipe de la semaine 32. Le TOTW, comme on l’abrége habituellement, célèbre la performance des footballeurs les plus remarquables le dernier jour des matchs officiels. Rappelons qu’ils sont désormais disponibles pour une durée limitée lors de l’ouverture des packs et sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 32 dans FIFA 22 : liste complète

Titres

PT : Trapp, 87, Eintracht Francfort

DG : Robertson, 90 ans, Liverpool

DD : Traoré, 86 ans, Stade rennais

CT : Lienhart, 84 ans, Fribourg

MG : Muniain, 86 ans, Athletic Bilbao

MOC : Volland, 85 ans, AS Monaco

CM : Calhanoglu, 84 ans, Inter Milan

CM : Aouar, 84 ans, Olympique de Lyon

AD : Gabriel Jesus, 87 ans, Manchester City

IE: Corona, 84 ans, FC Séville

DS : Kruse, 84 ans, VfL Wolfsbourg

Suppléants et réserves

PT : Popoe, 85 ans

TDM : Abdelhamid, 81 ans

DS : Murielle, 84 ans

DC : Undav, 84 ans

IS : Rafael Leao, 84 ans

ST : Borja Mayoral, 84 ans

ST : Dursun, 81 ans

CAD : Pawlowski, 69 ans

DR : Spinoza, 80 ans

MOC : Tanase, 78 ans

MG : Lex, 75 ans

RM : Ofkir, 73 ans

L’équipe FIFA 22 de la semaine 32 a pour seule vitrine LaLiga Santander Iker Muniain et Borja Mayoral. Le capitaine de l’Athletic Club de Bilbao et l’attaquant de Getafe restent parmi les meilleurs atouts de l’équipe, en particulier le Basque, avec une note moyenne de 86.

Dans le chaos de Mayoral, sa carte a une cote moyenne de 84 avec un petit coup de pouce en dribble. C’est un attaquant lent (rythme de 78), il peut donc être utilisé pour les futurs défis de construction d’équipe ou les défis de but.

L’élément le mieux noté repose sur les épaules de Robertson, le poumon de l’aile gauche de Liverpool. L’Écossais est l’une des ailes d’Anfield et est imbattable dans le onze de départ depuis des années. Vous le trouverez à une valorisation de 90.

La source: EA Sports