CoD Warzone vous permettra de contrôler King Kong et Godzilla pendant l’opération Monarch

Call of Duty : Warzone et Vanguard Season 3 réservent quelques surprises au début de l’opération Monarch. Le 11 mai, nous vivrons l’arrivée de King Kong et Godzilla, que nous pouvions déjà voir en temps réel dans les dernières bandes-annonces. CharlieIntel, média bien connu lié à la situation actuelle de la saga, révèle comment les deux monstres vont fonctionner.

Vous pouvez contrôler King Kong et Godzilla dans Call of Duty: Warzone

Operation Monarch sera un mode de jeu autonome dans la rotation actuelle de la bataille royale. Dans ce document, les joueurs doivent se battre pour obtenir le dispositif de relais de Monarch ; celui qui l’obtiendra pourra contrôler les bêtes en temps réel.

Sur la carte, Kong écrasera le sol dans une « circonférence massive » et « lancera un rocher dans n’importe quelle zone » qui « décimera n’importe qui dans la zone, les mettant en mode dernier combat ». Cela inclut la destruction de véhicules. – CharlieIntel (@charlieINTEL) 27 avril 2022

Les actions de King Kong semblent logiques. Lors d’une de ses attaques, il touche le sol « dans une grande circonférence » après s’être lancé violemment. Tous les joueurs dans la zone seront frappés d’incapacité ; les véhicules, en revanche, seront détruits dès qu’ils entreront en contact avec les poings du gorille.

Les attaques de Godzilla sont un peu moins brutales, mais tout aussi efficaces. Il peut tirer un rayon de chaleur qui détruira tout ce qu’il touche. Les ennemis mourront immédiatement : il n’y aura pas de seconde chance. CharlieIntel souligne que la foudre laisse derrière elle une traînée de feu.

La saison 3 est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En cliquant sur ce lien, vous pouvez prendre connaissance des principales nouveautés qui arrivent dans ce cadre de contenu. D’autre part, ici, vous pouvez voir à quoi ressemblent les deux géants dans le jeu.

Les saisons Warzone et Vanguard se déroulent en parallèle avec l’actualité de Call of Duty 2022. Infinity Ward, les responsables, sont passés au black-out sur leurs réseaux sociaux. Les derniers teasers pointaient vers la figure de Ghost, l’un des personnages clés de Call of Duty : Modern Warfare 2. Nous saurons bientôt ce que la saga apportera avec le volet de cette année.

La source: CharlieIntel