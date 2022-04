Warframe lance Angels of the Zariman, sa nouvelle extension gratuite

Warframe reçoit ce 27 avril Angels of the Zariman, sa nouvelle extension sans frais supplémentaires pour tous les joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le nouvel arc narratif poursuivra les événements de The New War.

« Les anges du Zariman emmèneront les joueurs en voyage de chasse à Zariman Ten Zero, une énorme colonie Orokin perdue dans la dimension du Vide, pour affronter leur passé et découvrir les secrets que recèlent ses salles fantomatiques », révèle Digital Extremes dans un communiqué de presse.

Quel contenu ajoute Angels of the Zariman ?

Parmi les contenus qu’il ajoutera, il y a le Chrysalith, le nouveau point de rencontre social où vous pouvez personnaliser votre propre appartement « Dormizone », comme l’appelle le studio. Vous pouvez également accéder à trois nouveaux modes de jeu procéduraux et interagir avec des personnages qui vous mèneront vers le nouveau système d’évolution des armes Ircanon.

« Le Zariman Ten Zero est entouré de mystère depuis le lancement de Warframe en 2013 et nous sommes ravis de plonger dans ses origines », explique Rebecca Ford, directrice des opérations en direct et de la communauté chez Digital Extremes. « Concevoir et développer le Zariman, c’est comme rentrer à la maison pour nous. Nous visons à être respectueux de ce qu’est Zariman. Créer ce scénario en utilisant toute la technologie dont nous disposons en tant que développeurs, comme les missions procédurales, le nouveau point de rendez-vous, la disposition pour traquer les ennemis, et plus encore, a été extrêmement amusant.

Angels of the Zariman marque l’arrivée de Gyre, la 49e Warframe, qui peut être obtenue en jouant ou en échangeant des pièces de platine sur le marché. Pour accéder au contenu de l’extension, vous devez avoir terminé The New War. Si ce n’est pas le cas, l’étude vous permet quelques raccourcis pour y progresser plus rapidement, notamment dans la quête du Railjack et du Necramech. Vous pouvez trouver des ventes à durée limitée dans la boutique du jeu.

Source : communiqué de presse (Digital Extremes)