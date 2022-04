Playstation Nomme Liliana Laporte Nouvelle Vice Présidente Pour La Région Emea

Sony Interactive Entertainment a nommé Liliana Laporte au poste de vice-présidente des ventes mondiales de PlayStation pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Le directeur, un vétéran de la société japonaise, continuera à approfondir la stratégie de l’entreprise pour essayer de continuer à attirer plus de clients vers la marque.

« Liliana jouera un rôle essentiel dans la bonne croissance des activités de PlayStation dans toute la région EMEA », a déclaré Veronica Rogers, SVP et responsable des ventes mondiales et des opérations commerciales. « Nous sommes ravis de poursuivre sa vision stratégique pour SIE dans la région EMEA, dans le but d’apporter l’activité PlayStation à encore plus de fans. »

Liliana Laporte.

la nouvelle équipe

Selon GamesIndustry.biz, Laporte dirigera une nouvelle équipe qui comprend le directeur général pour l’Europe du Nord, Mark Bowles. Marco Saletta, responsable de l’Europe du Sud, et Maciej Kmiolek, responsable de la région Centre et Ouest, feront également partie du groupe. Les autres noms sont Robert Fisser, responsable de MEATI (Moyen-Orient, Afrique, Turquie et Inde) et RuBK (Russie, Ukraine, Biélorussie et Kazakhstan), tandis qu’Al Burks (directeur commercial EMEA) et Álvaro Escorial (planification des ventes et directeur de l’analyse ) ont également été sélectionnés.

« Nous construisons une équipe unifiée et mondiale qui sera essentielle pour atteindre nos objectifs, faire face aux défis actuels et profiter de toutes les opportunités que nous avons », a déclaré Laporte dans une interview avec GamesIndustry.biz. « Comme vous pouvez l’imaginer, être capable de diriger un hub nouvellement créé dans la région EMEA est un défi incroyable et extrêmement excitant. C’est un privilège d’avoir l’opportunité d’interagir et de travailler aux côtés d’autant d’équipes différentes et diverses, qui font un travail incroyable sur leurs territoires et permettent à leurs propres points de vue et cultures d’influencer la manière dont les affaires sont menées.

Laporte rappelle que dans cette zone il y a « plus de 100 pays, avec des langues différentes et des cultures riches et uniques », ce qui génère « des interactions différentes » quand il s’agit de jeux vidéo. « Notre priorité est de fournir les outils et les ressources pour autonomiser toute cette passion pour les jeux vidéo et pour PlayStation qui existe au sein de ces diverses communautés », tout en « analysant les habitudes des consommateurs » pour y répondre « de la manière la plus efficace ».

source | GamesIndustry.biz