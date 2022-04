Pokémon ALLER | Alolan Geodude, star du Community Day de mai : date et détails

La version Alolan de Geodude, le Pokémon de type Rock introduit dans la première génération du jeu vidéo, sera la créature vedette de la journée communautaire de mai 2022 dans Pokémon GO. Le jeu Niantic débutera cet événement le 21 mai, entre 11h00 et 14h00 heure locale. Pendant ces heures, Geodude apparaîtra plus fréquemment.

Avec un peu de chance, ceux qui chassent ce jour-là pourraient tomber sur un Shiny Alolan Geodude. Un autre avantage sera la chance d’obtenir l’attaque Uncoil pour Golem : « Faites évoluer un Graveler d’Alola (l’évolution de Geodude) pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après sa fin pour obtenir un Golem d’Alola qui connaît l’attaque rapide Uncoil ».

Dans les combats d’entraîneurs, l’attaque Uncoil inflige 4 dégâts, tandis que dans les gymnases et les raids, ce nombre passe à 14 dégâts. Ce mouvement fait ses débuts dans Pokémon GO, c’est donc le bon moment pour tester son fonctionnement.

Toute l’actualité du Community Day de mai

Histoire de recherche spéciale de la journée communautaire : Une route rocheuse

Pour 1 euro (ou l’équivalent dans votre devise locale), vous pouvez accéder à l’histoire de recherche spéciale exclusive de Geodude Alolan Community Day, A Rocky Path.

Restez à l’écoute pour savoir quand les billets pour l’histoire de la recherche spéciale seront mis en vente.

Nouvelle fonctionnalité : distribution de billets

Les billets pour cette enquête spéciale peuvent désormais être offerts à des amis pour la Journée communautaire. Pour ce faire, appuyez sur l’entrée de la recherche spéciale, puis sur le bouton Cadeau au lieu du bouton Acheter.

bonus d’événement

Triple Stardust pour attraper des Pokémon

Double Candy pour attraper des Pokémon

Double chance de recevoir Candy ++ en attrapant Alolan Geodudeo

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Prenez des instantanés lors de la journée communautaire si vous voulez une surprise !

Un échange spécial supplémentaire peut être effectué pendant l’événement et jusqu’à deux heures après sa fin jusqu’à un maximum de deux dans la journée

Les transactions effectuées pendant l’événement et jusqu’à deux heures après sa fin nécessiteront 50 % de poussière d’étoiles en moins

primes de groupe

Si suffisamment de Pokémon sont attrapés à l’aide d’un seul Module Leurre, le bonus triple Stardust par capture pour les Dresseurs près du PokéStop avec Appât sera quadruplé pendant 30 minutes.

forfaits d’événements

Il y aura un achat unique spécial du Community Day Pack disponible pour 975 Pokécoins, avec un super incubateur, un Lucky Egg, un fast attack elite TM et un Star Piece.

Dans la boutique, vous trouverez un lot gratuit de 30 Ultra Balls. Assurez-vous de l’attraper pendant l’événement!

autocollants

Vous pouvez obtenir des autocollants d’événement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux et en les achetant dans la boutique en jeu.

Pokémon GO est disponible gratuitement sous le modèle free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) sur les appareils mobiles iOS et Android. La saison d’Alola durera jusqu’au 1er juin.

Compte tenu de la situation internationale, Niantic a décidé d’arrêter l’activité de Pokémon GO en Russie et en Biélorussie.

source | Pokémon GO