Steam Deck lance les améliorations de l’écran de verrouillage et de la batterie dans son dernier patch

Steam Deck reçoit un nouveau patch qui intègre l’écran de verrouillage attendu. Vous pouvez désormais ajouter un code PIN à 6 chiffres qui sert de barrière lorsque votre console est à portée d’autres personnes. La mise à jour est également chargée de nouvelles fonctionnalités notables au niveau du système d’exploitation, telles qu’une plus grande stabilité et moins de décharge de la batterie lorsque l’ordinateur portable est inactif ou éteint.

Mise à jour Steam Deck : notes complètes

Steam Deck vous avertit désormais si le chargeur branché charge plus lentement que le niveau minimum.

La LED s’assombrit maintenant quelques secondes après avoir branché ou débranché (pour la rendre moins gênante la nuit).

Durée de vie de la batterie améliorée dans des situations d’inactivité ou d’utilisation très faible.

Compatibilité améliorée avec les stations d’accueil USB-C, les chargeurs et les cartes SD.

Le formatage de la carte SD vérifie maintenant si la carte a moins de stockage qu’annoncé.

Il existe désormais une option de fréquence d’images illimitée dans l’onglet Performances du menu d’accès rapide.

Ajout de la prise en charge de fTPM, permettant l’installation de Windows 11.

Ajout d’une option expérimentale de shader à vitesse variable qui impose l’utilisation de la vitesse variable 2×2 sur les jeux existants pour économiser de l’énergie.

La stabilité globale a été améliorée.

Salut à tous, nous venons d’envoyer de grosses mises à jour pour Steam, SteamOS et le firmware de Steam Deck. Au menu : une nouvelle fonctionnalité d’écran de verrouillage, une page de réalisations mise à jour, des claviers localisés, des améliorations de puissance et de compatibilité, et plus encore.

La mise à jour propose également une refonte de l’interface lors de la navigation dans les réalisations de profil. La page se chargera plus rapidement et sera plus facile à naviguer. Valve a ajouté une nouvelle liste déroulante qui vous permet de comparer vos statistiques avec des amis qui ont joué au titre que vous regardez.

La commutation de fenêtre est déjà activée. Lorsque vous appuyez sur le bouton Steam pendant que vous jouez, vous verrez les nouvelles options dans l’interface. Cette amélioration est particulièrement utile lors de l’exécution de jeux avec des clients externes, tels que Rockstar Social Club ou Ubisoft Connect. Certaines de ces fonctionnalités faisaient partie de la feuille de route de Valve dès la sortie du Steam Deck.

