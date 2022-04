Kingdom Hearts 4 partage de nouveaux détails sur sa présentation

Kingdom Hearts 4 dévoile de nouveaux détails de sa présentation. Le message Famitsu qui a fui indique que les Maîtres Perdus sont l’organisation ennemie du groupe de protagonistes, quelque chose comme l’Organisation XIII jusqu’à présent. La jeune femme qui apparaît est originaire de Verum Rex ; bien que la raison pour laquelle il y reste reste un secret. Les cinq professeurs, plus Luxu, ont disparu.

La conception de la scène pour la performance avait trois visages clés : Nomura, Oka et Akiko Ishibashi. Ce dernier connu pour son travail sur NEO : The World Ends With You. De l’équipe, ils insistent sur le fait qu’ils se concentreront désormais sur le développement du jeu. Il n’y aura pas de nouvelles avant un délai raisonnable. Bien sûr, la prochaine fois qu’il sera montré, il fonctionnera sous Unreal Engine 5. L’utilisation de la dernière version du moteur graphique d’Epic Games suggère que les consoles de nouvelle génération seront la base de ce chapitre.

Quelques infos supplémentaires sur Kingdom Hearts 4 de famitsu : -la prochaine fois qu’ils montreront le jeu, il fonctionnera probablement dans UE5.

-si la fille de Quadratum (étoile sans nom) apparaît dans KH4 est un secret. Elle est originaire de Verum Rex.

-Les 5 maîtres en plus de Luxu ont disparu

Qu’est-ce qui nous attend dans Kingdom Hearts 4 ?

Sa première bande-annonce cache plus de mystères que ceux vus au premier coup d’œil. La rumeur a commencé par un possible clin d’œil à la saga Star Wars. Dans le second 34 de la vidéo on peut voir à quoi ressemble le pied d’un AT-ST, l’une des grandes machines de guerre de l’Empire. Les similitudes semblent évidentes. Mais les rumeurs montent encore plus en flèche si l’on regarde les similitudes entre la forêt et Endor, l’une des photographies classiques de la trilogie originale.

Chez Netcost, nous avons déjà laissé libre cours à notre imagination. En plus de Star Wars, nous voulons des mondes basés sur des licences comme Cars, Coco, Wakanda ou encore Raya et le dernier Dragon. Lesquels avez-vous envie de voir dans le nouvel opus de la saga ? Découvrez notre liste en cliquant sur ce lien. Kingdom Hearts 4 n’a pas encore confirmé les plateformes sur lesquelles il fera ses débuts, et il n’a même pas de cadre de lancement.

