Le jour où Trunks a coupé Freezer en deux, recréé dans cette figure brutale (avec prix et date)

L’un des moments les plus spectaculaires de Dragon Ball Z a été vécu lorsque, après Namek et toute l’histoire non canon de Garlick Jr., Goku est revenu sur terre. Le problème est que juste avant lui, Freezer est également arrivée. À ce moment-là, nous avons rencontré un mystérieux garçon aux cheveux violets et une veste avec le symbole de la Capsule Corporation. Il était chargé, après s’être transformé en Super Saiyan à la surprise générale, d’achever une Freezer qui cherchait à se venger de ce que Goku lui avait fait. Cette scène reçoit maintenant une nouvelle figurine spectaculaire de Figuarts Zero. C’est ici:

C’est une figure très dynamique dans laquelle on voit Trunks couper Freezer en deux, avec en plus que le mouvement de l’épée se connectant à la tête du méchant est recréé. Jusqu’à présent, nous avions vu quelques chiffres de cette action sous forme de résine, mais pas en proposition de PVC à un prix naturellement plus accessible.

Mesures, prix et rendement

Au total, la figurine mesure 280 centimètres et devrait arriver au cours du mois d’octobre 2022. Le prix ? Il ira à partir de 125 euros et peut déjà être réservé dans certains magasins internationaux. Sans aucun doute, à défaut de voir plus d’images et de détails sur les finitions, c’est une pièce qui plaira aux amoureux de Future Trunks, l’un des personnages les plus aimés de la communauté.

En tout cas, le gros plan que l’on peut voir sur le visage de Trunks montre une très bonne finition avec des traits bien définis, nous verrons à quoi ressemblera le produit final une fois en vente.

Rappelons que les nouveaux Goku SSJ2 et Majin Vegeta de Banpresto ont récemment été annoncés dans une ligne Match Makers qui veut revivre le combat qu’ils ont tous deux mené pendant la saga Buu. Vous pouvez le voir dans ce lien.