La saga Metal Gear Solid et 50 autres jeux visent à quitter PS Now en mai

Près de 60 jeux vidéo inclus dans PlayStation Now diront au revoir en mai, du moins les dates qu’un utilisateur de Reddit a trouvées sur le service l’indiquent. Comme publié par VGC, Cobra_Bite a fourni une liste complète qui prédit l’adieu de la saga Metal Gear Solid, parmi d’autres sagas telles que Yakuza, Sonic, Castlevania ou Silent Hill.

Pour le moment, Sony Interactive Entertainment n’a pas rendu compte de ce mouvement, qui coïncide avec la fusion de PS Now avec PS Plus, prévue en juin sur le territoire européen. Par conséquent, à moins que les accords ne soient renouvelés, au moins 56 jeux vidéo quitteront bientôt le service. Ci-dessous, nous partageons la liste et les dates.

Quels jeux ne seront plus disponibles ?

3 mai (PS4)

Le rythme d’Akiba

Voyage d’Akibas

Anomalie 2

La fin de l’exil

Hôtel Transylvanie 3

belle planète

NBA 2K18

Pas le temps d’expliquer

Étoiles binaires Steredenn

La gare finale

Le Club de Golf 2019

17 mai (PS4)

Détruire tous les humains

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Metal Gear Solid V : La douleur fantôme

MX contre ATV Supercross Encore

manie sonique

Forces soniques

Équipe Sonic Racing

Les Nains

Combattant Virtua V

Les chroniques de Valkria remasterisées

WWE 2K19

3 mai (PS3)

17 mai (PS3)

Alex Kidd dans Miracle World

Bête modifiée

Bomberman Ultra

Castlevania Seigneur de l’Ombre

Catherine

zone comique

taxi fou

combattre les vipères

Hache dorée

Maison des morts 3+4+Overkill

Metal Gear Rising : Vengeance

Metal Gear Solid IV

Nuits dans les rêves

Opérations renégats

Pêche au bar Sega

Collection Silent Hill HD

aventure sonore

aventure sonique 2

Sonic 4 Épisode 1+2

Sonic les combattants

Générations sonores

décibells déchaînés

super accroche toi

La Revanche de Shinobi

Virtua Fighter 2+V

Yakuza 4+5

Zénon Clash 2

Des jeux comme Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots n’ont jamais quitté PlayStation 3, donc jusqu’à présent, PS Now était le seul moyen d’y jouer légalement sur un système non original. Avec le 35e anniversaire de la saga en préparation, Konami va-t-il annoncer quelque chose ? Pour l’instant, silence. Chez Netcost, nous publions un avis à ce sujet.

Ce sont les nouveaux abonnements PS Plus.

