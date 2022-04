Sega Interrompra Les Classiques Inclus Dans Sonic Origins

Le lancement de Sonic Origins, qui comprend des versions remasterisées des classiques de SEGA, signifiera adieu aux autres ports actuellement disponibles sur les plateformes numériques. La société japonaise a expliqué qu’elle prévoyait d’arrêter Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD le 20 mai sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC . Tous viennent dans la nouvelle compilation.

SEGA a toutefois précisé que les versions SEGA Ages de Sonic the Hedgehog et Sonic the Hedgehog 2 disponibles sur Nintendo Switch ne disparaîtront pas. Bien sûr, ils ne supprimeront pas les classiques de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, le service d’abonnement hybride de Kyoto.

Sonic Origins, une adaptation avec des nouveautés

A l’occasion des 30 ans du hérisson de SEGA, les Japonais ont révélé qu’ils travaillaient sur Sonic Origins, une compilation qui ne se limite pas à proposer les jeux tels qu’ils étaient sur leurs plateformes d’origine, mais ajoute également quelques nouveautés. Ces remasters permettent de configurer le jeu en deux modes différents : le mode classique propose une expérience similaire aux originaux, avec la résolution d’antan et des durées de vie limitées ; Le mode anniversaire améliore la résolution et offre plus de facilités (pas de limite de vie).

L’annonce officielle du pack a suscité une certaine polémique, puisque SEGA a proposé une série d’éditions et de contenus téléchargeables qui élargissent l’expérience de jeu. Vous pouvez consulter les éditions en détail sur ce lien.

Sonic Origins sortira le 23 juin sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, à la fois sur Epic Games Store et sur Steam. Il comprendra Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles.

Sonic Frontiers est le prochain gros jeu de la saga, également prévu pour 2022.

source | VGC