F1 22 confirme ses exigences minimales et recommandées sur PC

La combustion des moteurs résonne et les véhicules déchirent l’asphalte sur leur passage. F1 22 a déjà dévoilé ses premiers détails et prépare son lancement dans quelques mois. Codemasters, studio d’EA Sports depuis plus d’un an, est une nouvelle fois en charge du développement de ce jeu vidéo de pilotage, qui dévoile désormais la configuration minimale et recommandée sur PC. Il détaille également l’équipement dont nous aurons besoin pour activer l’effet de ray tracing.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (Version 1909)

Processeur : Intel Core i3-2130 ou AMD FX 4300

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 1050 Ti ou AMD RX 470

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 80 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Exigences minimales avec le ray tracing

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (Version 1909)

Processeur : Intel Core i3-2130 ou AMD FX 4300

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 6700 XT

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 80 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Image promotionnelle du F1 22.

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 1909)

Processeur : Intel Core i5 9600K ou AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 1660 Ti ou AMD RX 590 | Pour le Ray Tracing : GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6800

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 80 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

Exigences recommandées avec le ray tracing

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 1909)

Processeur : Intel Core i5 9600K ou AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6800

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 80 Go d’espace disponible

Carte son : Compatible DirectX

F1 22 sera mis en vente le 1er juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. La mise à jour de la précédente vers la nouvelle génération de consoles ne sera pas gratuite, car elle sera incluse dans l’édition Champions. D’autre part, chez Netcost, nous avons pu voir le jeu en action, nous vous invitons donc à lire notre texte à ce sujet.

source | Vapeur