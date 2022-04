Sifu continuera à distribuer le remorquage : feuille de route de ses 4 mises à jour majeures pour 2022

Sifu, le célèbre beat’em up du studio indépendant Sloclap, continuera d’étendre son contenu tout au long de 2022 grâce à quatre mises à jour gratuites majeures avec de nouveaux modes de jeu, des skins, des options, des ajustements de gameplay et bien plus encore. Cela a été détaillé par les responsables à travers une infographie détaillée que nous vous proposons ci-dessous, avec une série de nouveautés qui arriveront via des patchs au cours des quatre saisons de cette année.

Sifu : feuille de route 2022 avec du contenu gratuit

Ainsi, ce printemps, de nouvelles options arriveront pour les différents niveaux de difficulté du jeu, ainsi qu’un mode d’entraînement avancé et la possibilité de modifier les costumes de notre protagoniste, donnant au joueur une plus grande liberté de création. Un nouveau système de notation avancé arrivera en été ainsi que plusieurs modificateurs de jeu, tels que des ennemis plus forts ou le temps de balle, entre autres.

Déjà à l’automne, un éditeur de relecture sera activé avec de nouveaux modificateurs et skins. Ces mêmes contenus seront étendus dans la mise à jour d’hiver, la dernière, qui ajoutera également un nouveau mode de jeu appelé Arenas, dont aucun autre détail n’a été offert pour l’instant, bien qu’il vise à être un nouveau mode de survie dans les arènes de combat.

Ne manquez pas notre analyse de Sifu, un texte dans lequel nous avons conclu que « Sifu semble difficile, mais surtout il est exigeant et juste : quand tu meurs, tu te mets en colère, mais en même temps tu es conscient que c’est arrivé parce que vous n’avez pas assez appris. Tu as échoué. Et c’est ce qui le rend si satisfaisant de finir. Et à rejouer. Parce que lorsque vous le maîtrisez, vous savez que vous pouvez faire mieux.

source | Sloclap