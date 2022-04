The Batman 2 est officiel : Robert Pattinson de retour

Warner Bros. Pictures a annoncé que The Batman allait avoir une suite. Robert Pattinson reviendra en tant que Dark Knight, tandis que Zoë Kravitz jouera à nouveau Selina Kyle, la Catwoman furtive et mortelle. Au-delà de ces petits détails, la société de production nord-américaine n’a rien avancé sur l’intrigue ni sur les dates envisagées pour son tournage et sa première.

Toby Emmerich, chef de Warner Bros. Pictures Group, a sauté sur scène au CinemaCon 2022 avec le réalisateur Matt Reeves, qui l’a accompagné lors de l’annonce. Le cinéaste a indiqué qu’il prévoyait de révéler plus de détails « lors d’un CinemaCon qui reste à venir », il faudra donc attendre patiemment que ce Gotham de l’obscurité perpétuelle rouvre ses rues sur channel.

Le Pingouin de Colin Farrell aura sa propre série sur HBO Max

Dans l’univers de The Batman, l’un des méchants apparus dans le film était Oswald Cobblepot, également connu sous le nom de The Penguin. Colin Farrell a passé son temps dans la salle de maquillage avant de devenir ce méchant méchant, opérant dans le monde souterrain et dirigeant la vie nocturne comme il l’entend. Warner Bros a récemment révélé que le personnage aura son voyage au-delà du film, alors qu’il prépare une série qui sera diffusée sur HBO Max.

L’interprète a assuré dans le communiqué qu’il était « excité » de pouvoir continuer à explorer le personnage d’Oz « alors qu’il s’élève à travers le monde souterrain pour devenir Le Pingouin. « Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour provoquer un peu de folie et de chaos. » Matt Reeves produira avec Dylan Clark, Colin Farrell, Daniel Pipski, Adam Kassanand et Lauren LeFranc. Ce dernier sera le showrunner de la série.

Le Batman a été créé le 4 mars dans les salles, mais est déjà disponible sur HBO Max. Lisez la critique de Netcost ici.

source | IGN