GTA V est mis à jour et ajoute des améliorations sur PS5 et Xbox Series X/S

La version nouvelle génération de Grand Theft Auto V vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Rockstar Games a annoncé les changements dans une publication sur son site officiel, où ils ont détaillé tous les changements et améliorations introduits. L’un des plus notables est qu’il a déjà implémenté un curseur de flou de mouvement, déjà disponible sur ces plateformes.

La mise à jour est accompagnée d’une foule d’améliorations et de corrections de bugs, qui ont été détaillées dans les notes de mise à jour. Les joueurs des versions de nouvelle génération n’auront pas à endurer de longs écrans de chargement lorsqu’ils passeront du mode histoire de GTA V GTA Online.

Plus de changements dans GTA V

Sur Xbox Series X et Xbox Series S, le correctif corrige un problème survenu lors de l’utilisation de Quick Resume, où les utilisateurs restaient bloqués. Divers bugs liés à l’audio sont également résolus. En revanche, la PS4 et la Xbox One ont bénéficié de quelques améliorations : parfois, au démarrage du jeu, le jeu plantait lorsque le logo Rockstar apparaissait, mais le plus gros problème était lorsque la progression de GTA Online n’était pas sauvegardée. La mise à jour est responsable de la résolution de ces bugs.

GTA V est l’un des jeux vidéo les plus anciens et les plus vendus de l’histoire. Le titre a fait ses débuts sur PS3 et Xbox 360, puis sur PC, Xbox One et PS4. Lorsque ses successeurs ont été annoncés, Rockstar Games a révélé qu’il travaillait sur une version améliorée pour PS5 et Xbox Series X/S. Le développeur en a profité pour éliminer les contenus transphobes, comme nous l’avons publié sur Netcost.

Près d’une décennie après sa sortie, le studio a confirmé qu’il était déjà plongé dans le développement de Grand Theft Auto VI, dont on ne sait encore absolument rien.

source | Rockstar, V.G.C.