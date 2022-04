Overwatch 2 bêta : exigences minimales et recommandées révélées

Overwatch 2 célèbre sa première période bêta entre le 26 avril et le 17 mai. Cet aperçu jouable entre les mains des joueurs permet d’explorer certains changements que la suite apportera, comme ceux qu’Orisa, Doomfist et Sombra ont reçus, en plus des débuts de Sojourn en tant que nouvelle héroïne.

De Blizzard, ils ont partagé les exigences demandées par la version bêta. Dans le cas des minimums, ils soulignent qu’il indique des réglages bas à 30 images par seconde ; Les recommandés, en revanche, vous permettront de jouer en doublant le framerate (60fps) en qualité moyenne. Au fur et à mesure du développement, il sera optimisé.

Nous vous les laissons ci-dessous.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 7, Windows® 8 ou Windows® 10 64 bits (dernier service pack)

Processeur : Intel Core i3 ou AMD Phenom X3 8650

GPU : NVIDIA GeForce GTX 600 ou AMD Radeon HD 7000

Mémoire : 6 Go de RAM

Stockage : 50 Go d’espace disque disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernier service pack)

Processeur : Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD R9 380

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 50 Go d’espace disque disponible

Comment obtenir une bêta d’Overwatch 2 ?

Ce premier tour de la bêta d’Overwatch 2 restera disponible uniquement sur PC Windows. Blizzard révèle que les futures promotions « pourraient inclure » les versions console, mais elles n’ont pas de cadre de lancement spécifique.

Au-delà de l’inscription sur son site Web, exclue à ce stade, la meilleure façon d’obtenir une version bêta est de regarder au moins 4 heures de diffusion Overwatch 2 pendant une période spécifique. En cliquant sur ce lien, vous pourrez découvrir comment profiter de la promotion et comment vous recevrez votre accès à la bêta. En revanche, le développement du jeu « avance bien ».

Source : communiqué de presse (HK Strategies)