Bad Bunny sera le méchant de Spider-Man ‘El Muerto’ dans le nouveau film de Sony et Marvel

The Dead Man, un méchant/anti-héros très secondaire des bandes dessinées de Spider-Man, aura son propre film dans le cadre du Spiderverse de Sony Pictures avec Marvel, une production qui rejoint d’autres déjà dans une phase plus avancée comme Kraven the Hunter ou Mme Web. Cela a été annoncé par Sony Pictures dans le cadre de CinemaCon qui se tient ces jours-ci depuis Las Vegas, confirmant que le chanteur Bad Bunny sera chargé de donner vie à ce spécialiste de la lutte latine. Dans ce même événement, Sony a également annoncé que Venom 3 (titre provisoire) et un nouvel épisode de The Ghostbusters sont en cours.

El Muerto : des comics Spider-Man au cinéma

De plus, Sony a déjà fixé une date de sortie pour El Muerto, un film prévu pour le 12 janvier 2024. Apparemment, Bad Bunny lui-même insistait auprès de Sony depuis un certain temps pour qu’il veuille jouer dans une adaptation en direct dudit personnage. , chose à laquelle Sony a finalement donné son feu vert dans l’espoir que le célèbre chanteur puisse attirer le grand public dans les salles de cinéma pour profiter d’une histoire totalement secondaire et oubliée de la bande dessinée de l’ami et voisin Spider-Man.

A tel point qu’El Muerto ou Juan-Carlos Estrada Sánchez, sont apparus pour la première fois en 2006 dans les pages du numéro 6 de Friendly Neighborhood Spider-Man. Créée par Peter David et Roger Cruz, l’anti-héros El Muerto est une spécialiste de la lutte latina qui acquiert des super pouvoirs tels qu’une force surhumaine en enfilant son masque de lutte. Son passage dans les bandes dessinées de Spider-Man s’est terminé dans le prochain numéro de ladite collection, faisant de lui un personnage plus qu’oublié.

Comme Bad Bunny lui-même le fait remarquer à propos du personnage d’El Muerto, « c’est incroyable. J’adore la lutte, j’ai grandi en regardant la lutte et je suis un lutteur. Je suis un ancien champion, c’est pourquoi j’aime ce personnage. C’est parfait pour moi et ça va être épique. » Dans son bref passage dans les bandes dessinées Spidey, El Muerto a dû vaincre Spider-Man au combat pour découvrir son identité secrète afin d’éviter de tomber face à El Dorado, un autre combattant.

Dans l’ensemble, Marvel et Sony ont déjà leur propre film en cours mettant en vedette un personnage latino après le projet DC avec Blue Beetle, joué par Xolo Maridueña. Bad Bunny apparaîtra ensuite sur Bullet Train aux côtés de Brad Pitt.

source | diatribe de jeu