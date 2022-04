The Elder Scrolls Arena et plus de classiques Bethesda gratuits sur Steam

Elder Scolls on line : Elsweyr

Affrontez des dragons : Les dragons reviennent en Tamriel. Libérés par inadvertance par Abnur Tharn, le grand Kaalgrontiid et ses partisans rôdent dans les cieux et menacent de réduire la patrie khajiit en cendres. Découvrez la nouvelle région : Elsweyr : Explorez des savanes et des canyons, défendez la terre natale des Khajiits et contrôlez d’impitoyables morts-vivants grâce à la classe de Nécromancien. Devenez un nécromancien : Avec cette nouvelle classe aussi sombre que mystérieuse, première nouvelle classe jouable depuis le Chapitre Morrowind en 2017, les joueurs pourront dominer les morts et lancer de puissants sorts élémentaires pour écraser leurs ennemis et se défendre. La mort elle-même devient votre arme. De grands événements inédits : Avec cette nouvelle menace qui plane sur Tamriel, des dragons à la férocité inouïe, les joueurs de The Elder Scrolls Online devront faire face aux énormes événements que seront les attaques de dragon.