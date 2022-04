Starfield : les compositeurs expliquent l’importance qu’aura la musique pendant le voyage

Starfield est l’une des sorties les plus attendues de l’année, elle arrive le 11 novembre sur PC et Xbox Series X | S et les deux Bethesda continuent de partager de nouveaux détails sur l’ambitieux projet. La série Towards the Starfield est une initiative du studio afin que les joueurs puissent en apprendre davantage sur les différents éléments de développement et ce qu’ils peuvent attendre du titre, et cette fois le troisième opus a été publié, axé sur la bande originale et l’importance de la musique pendant notre espace voyage.

Mark Lampert (responsable de l’audio chez Bethesda) et Inon Zur, le compositeur de la bande originale du jeu, ont partagé leurs idées sur la façon dont la musique influence l’expérience de chaque joueur. Zur dit que composer une bande-son a été un défi, et que même s’ils ne peuvent pas contrôler « la façon dont chaque joueur décide de vivre » l’aventure, il pense que la musique joue un rôle fondamental, grâce à des détails tels que « cet accord correct qui ça sonne au bon moment. Ensuite, nous vous laissons le discours complet, dans lequel vous pourrez profiter de quelques pièces musicales.

Un projet très ambitieux

Inon Zur lui-même assure que Starfield est « le plus gros projet » sur lequel il ait jamais travaillé, et bien qu’aujourd’hui peu de détails soient connus, ses propos suggèrent que nous sommes face à un grand jeu : « C’est un jeu énorme se déroulant dans un univers immense, mais surtout, il s’agit du courage de poser de grandes questions – philosophiques et transcendantales – que les gens n’osent pas ou ne prennent pas la peine de poser.

Starfield sera mis en vente le 11 novembre prochain sur PC et Xbox Series X|S. De plus, comme pour tous les jeux Xbox Game Studios, dès qu’il sera disponible, il fera partie du catalogue Xbox Game Pass.

source | Bethesda (communiqué de presse)