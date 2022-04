Quand commencera la saison 3 de CoD Warzone ?

Call of Duty : Warzone et Vanguard connaîtront le début de la saison 3 le 27 avril. Secret Weapons, comme on appelle cette période, a pour principal attrait le prochain événement qui affrontera King Kong et Godzilla. Mais il y a du contenu au-delà de l’opération Monarch. Nous vous racontons les faits marquants ci-dessous.

Le contenu le plus remarquable de la saison 3 de Call of Duty: Warzone

Caldera continue d’élargir ses points d’intérêt avec des thèmes liés à l’opération Monarch, l’événement qui débutera quelques semaines plus tard, le 11 mai. En attendant, vous pouvez visiter le site de fouilles, un site de fouilles rempli de squelettes géants où vous trouverez de nombreux coffres d’équipement. De plus, des endroits comme la piste, le lagon et le pic sont mis à jour avec des structures remaniées.

Le nouvel espace choisi pour le goulag, les mines sous Caldera, sera l’un des endroits où les armes qui arrivent à la bataille royale seront appréciées. Le Battle Pass vous permettra de déverrouiller le fusil Scout M1916 et le fusil d’assaut Nikita AVT sans frais supplémentaires. Plus tard, la mitrailleuse légère H4 Blixen et le Mallet seront ajoutés.

Si vous décidez d’acheter la passe de combat, vous recevrez initialement l’opérateur Mateo Hernández, le premier visage des trois qui rejoindront l’équipe. Les boosters de la saison marqueront les débuts de Florence Carter et de l’agent Kim Tae Young. Rendez-vous sur ce lien si vous voulez les voir en action. La saison 3 est en route.

Quand la saison 3 de Call of Duty: Warzone commence-t-elle dans le monde ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Source : Blog Call of Duty