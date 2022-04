Guts (Berserk) devient un boss final de l’Elden Ring grâce à ce mod

Il fallait que ça arrive : Berserk et Elden Ring se croisent grâce à un mod. L’admiration de Hidetaka Miyazaki pour le travail du légendaire Kentaro Miura est connue de tous. Autant que le nombre de fois où il s’est inspiré d’elle en lui rendant hommage et en incluant des détails indubitables dans ses jeux. Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne et surtout Elden Ring susmentionné. Et grâce au moddeur Garden of Eyes, nous avons maintenant la possibilité de mener un combat spectaculaire contre Guts, le protagoniste de Berserk. Nous vous laissons la vidéo complète.

Comme vous pouvez le voir, l’emplacement est le même que celui qui accueille la bataille contre Mohg, Lord of the Blood, l’un des boss finaux les plus importants du jeu. Et le voilà, c’est Guts, avec son propre nom et portant à la fois l’armure noire et l’épée Matragones qui le caractérisent. De plus, le moveet est identique à celui du manga.

Connaissez-vous l’histoire d’Elden Ring ?

Comme dans d’autres titres signés Hidetaka Miyazaki aux commandes de From Software, il n’est pas toujours facile de suivre le fil de l’histoire, d’en découvrir les petits détails et de connaître les liens entre les personnages, les lieux et les objets. Chez Netcost, nous avons publié une série de rapports divisés en volumes, dans lesquels nous plongeons dans l’histoire du jeu et essayons de vous dire tout ce que vous devez savoir d’une manière ordonnée et agréable à lire. La troisième et dernière partie se concentre sur la chute de l’Ordre d’Or et les différentes fins et leur signification; vous pouvez le lire sur ce lien.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Enfin, nous vous proposons notre guide complet, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour terminer le jeu, débloquer toutes les fins, obtenir le trophée platine et comprendre son histoire, avec des reportages dédiés aux personnages, lieux et détails du lore. Et si les mods sont votre truc, dans ce lien, nous vous expliquons comment les installer sur PC.

source | Jardin des yeux sur YouTube ; via ResetEra