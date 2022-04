Starfield et ses factions, une des clés de cette odyssée spatiale

Starfield nous invite à explorer les confins de la galaxie comme l’un des titres les plus attendus de cette année. Bethesda Softworks revient sur 11 sur 11 comme un talisman pour tenter de marquer une autre ère du RPG en monde ouvert. Il le fait avec une force renouvelée et avec un éditeur derrière lui, Xbox, qui marque son lancement exclusivement pour l’écosystème Redmond.

Peu de détails sont connus à ce jour, encore moins son état actuel en images. Cependant, les Américains ont partagé quelques informations au cours des derniers mois. Les factions de ce nouvel univers se sont transcendées, au moins en partie. Nous recueillons les informations officielles et ce qui nous attend lors de nos premiers pas.

Colonized Systems, un nouvel univers à découvrir

L’aventure nous place en l’an 2330 autour d’un minuscule espace de la Voie lactée. Les systèmes colonisés, comme on appelle le terrain de jeu, sont à environ 50 années-lumière de notre système solaire. Cette extension du monde que nous connaissons offre « un cadre particulier », comme le soulignent les responsables.

La situation dans laquelle nous nous trouvons dans les systèmes colonisés est celle d’une paix fragile. Il y a 20 ans, les United Colonies et le Freestar Collective, les deux principales factions du jeu, ont mené une guerre civile connue sous le nom de guerre coloniale. Deux décennies plus tard, les échos de l’affrontement sanglant continuent de résonner. Une paix fragile s’est instaurée qui peut à tout moment reprendre les armes.

Les deux grandes factions de Starfield

Les colonies unies sont décrites par l’équipe comme « l’avenir de la république spatiale idéalisée » et représentent la faction la plus militaire. Ils se déroulent dans la capitale de la Nouvelle Atlantide, une ville en constante expansion qui « est un véritable reflet de l’avenir de notre monde », révèle Bethesda.

Will Shen, concepteur en chef de la mission sur le projet, définit le Freestar Collective comme représentant « l’espace occidental ». « Ce sont des gens qui vivent en territoire frontalier », ajoute-t-il. Ils se réfugient dans les murs de la ville d’Akila pour repousser les Ashta, une menace extraterrestre.

Constellation, votre billet pour Starfield

Les joueurs commenceront en tant que membre nouvellement intronisé de Constellation, une faction « engagée à percer les mystères de la galaxie », décrit Emil Pagliarulo, directeur du design de Starfield. Votre tâche, comme celle de toute autre unité du groupe, est d’explorer « les profondeurs des systèmes colonisés ».

Il n’a pas transpiré si votre participation à Constellation se poursuivra dans le temps ou si à un moment donné vous pouvez trahir leurs intérêts. Ce que nous savons, c’est que nous pouvons rejoindre d’autres factions de n’importe quel tribunal moral. Les responsables donnent l’exemple de la Crimson Fleet, qui est apparemment l’un des groupes hostiles du jeu. Le joueur a dans sa main pour pouvoir les rejoindre et renverser la situation avec ses décisions. « L’une des choses intéressantes à propos de Crimson Fleet est la suivante : et si vous êtes une bonne personne et que vous voulez être un bon joueur, vous n’êtes donc pas intéressé à jouer le méchant ? Vous pouvez vous allier avec eux ou vous pouvez rendre compte à vos supérieurs et être une sorte de police de l’espace.

Autres factions de Starfield

Ryujin Industries a attiré l’attention des utilisateurs pour certains des commentaires de Bethesda. Shen a déclaré que le début de cette faction est « l’un des meilleurs » disponibles à Starfield. Nous devrons postuler à l’un des postes vacants de cette mégacorporation et montrer que nous sommes à la hauteur pour décrocher le poste.

Todd Howard, responsable du projet, a partagé la vision créative derrière ces groupes : « J’adore l’approche que nous lui donnons. Qu’est-ce qui complète le monde ? Quels sont les groupes qui font que le monde semble complet et crédible ? Et puis comment le joueur interagit-il avec eux ?

La Xenofresh Corporation est née d’une curieuse histoire. Ils ont commencé comme des pêcheurs qui vendaient du poisson frais dans l’une des zones maritimes du système. Un jour, ils ont découvert que les poissons de la région produisaient de l’aurore, un produit chimique utilisé dans le cadre de la production de substances psychoactives. Grâce aux bénéfices de sa vente, ils ont construit une spectaculaire ville capsule (Neon) qui s’élève au-dessus de la mer.

À l’heure actuelle, d’autres factions ont été signalées pour lesquelles il n’existe pas de données spécifiques. Concernant la Maison Va’ruun, par exemple, nous savons qu’elle est organisée par des fanatiques religieux. Les autres groupes humains sont les mercenaires écliptiques et les spatiens.

Starfield déjà en route

Bethesda Softworks marque une date précise sur le calendrier : le 11 novembre 2022. Ce jour-là, Starfield fera ses débuts sur Xbox Series X|S et PC. et, le titre pointe uniquement vers la nouvelle génération de consoles et d’ordinateurs pris en charge. Dès le « day one », il restera dans le catalogue d’abonnement Xbox Game Pass dans toutes ses modalités.

Du studio, ils ont fixé des attentes élevées : « Les joueurs vont halluciner », a affirmé leur directeur du design. Nous avons récemment appris la présentation officielle de VASCO, un personnage robot qui est sorti en tant que premier compagnon confirmé. La seule séquence de gameplay en temps réel à part sa bande-annonce remonte à la fuite de la version de 2018. Êtes-vous prêt à naviguer dans l’inconnu ?

Références : Bethesda (1, 2, 3) | radar de jeux