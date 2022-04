Fortnite x Street Fighter : les skins Sakura et Blanka arriveront bientôt

Les collaborations se poursuivent dans Fortnite Battle Royale ; Cette fois vient la troisième collaboration entre Fortnite et Street Fighter, sous la forme de skins Sakura et Blanka. Juste en dessous on vous dit tout ce qui a été annoncé sur ce nouveau crossover appartenant à la saison 2 de Fortnite Chapter 3 :

Sakura et Blanka de Street Fighter arrivent à Fortnite ; ce sont tous vos objets

Art officiel de Sakura et Blanka (Street Fighter) dans Fortnite

Les skins Sakura et Blanka Street Fighter seront disponibles à l’achat dans la boutique quotidienne de Fortnite Battle Royale à partir du vendredi 29 avril 2022 à 02h00 CEST. Voici tous les éléments confirmés :

Tous les objets Blanka et Sakura (Street Fighter) dans Fortnite

Skin Blanka (comprend un style supplémentaire Blanka Delgado, inspiré par Bowman Delgado de Rival Schools)

Accessoire de randonnée Blanka-Chan

Outil de récolte des risques tropicaux Kebab

Geste embarqué Saut périlleux de Blanka

Skin Sakura (comprend le style supplémentaire Sakura Gymnastics)

Hanakaze Hook Accessoire de sac à dos

Outil de collecte de trophées de tournoi de combat

Geste intégré Sakura Victory Dance

Deltaplane Kayari Buta

Arts officiels de Sakura et Blanka (Street Fighter) et leurs objets dans Fortnite

Comme nous le disons, tous ces articles seront disponibles à l’achat à partir du 29/04/2022 dans la boutique quotidienne de Fortnite Battle Royale. Il faudra les acheter avec des paVos (la monnaie virtuelle du jeu ; actuellement 7,99€ équivaut à 1 000 paVos). Nous ne connaissons toujours pas son prix; dès qu’ils seront disponibles dans le jeu, nous vous informerons à nouveau.

Blanka et Sakura Cup à Fortnite: comment obtenir des skins gratuits

Les 27 et 28 avril 2022 auront lieu deux éditions différentes de la Coupe Blanka et Sakura, qui permettront aux meilleurs joueurs de chaque région d’obtenir gratuitement des skins Sakura et Blanka sur Fortnite. De plus, en gagnant un certain nombre de points en participant, les joueurs pourront obtenir gratuitement l’écran de chargement Extra Screen.

Coupe Blanka et Sakura du 27 avril à Fortnite

Blanka et Sakura Cup à Fortnite le 27 avril 2022 pour mobile uniquement

La Coupe Blanka et Sakura du 27/04/2022 est exclusive aux mobiles Android. Il s’agit d’un tournoi Duos – Zero Construction dans lequel les participants auront jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à un total de dix jeux. Le but, comme d’habitude, est d’obtenir le meilleur score possible afin de remporter les skins gratuits Blanka et Sakura.

Coupe Blanka et Sakura du 28 avril à Fortnite

Coupe Blanka et Sakura à Fortnite le 28 avril 2022

La Coupe Blanka et Sakura du 28/04/2022 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il s’agit d’un tournoi en mode Duos dans lequel les participants auront jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à un total de dix jeux. Le but, comme d’habitude, est d’obtenir le meilleur score possible afin de remporter les skins gratuits Blanka et Sakura.

Les skins de Blanka et Sakura de Street Fighter sont une autre collaboration de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, bien qu’ils ne soient pas les seuls de la saga des jeux de combat populaires à atteindre Fortnite ; auparavant Ryu et Chun-Li et Guile et Cammy sont arrivés. Dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous vous aidons à monter de niveau rapidement et à savoir quelle arme est la meilleure.

Sources : Epic Games [1] [2]Fortnite Battle Royale, fait maison